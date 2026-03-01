राजराजेश्वरी कैला माता मंदिर: पैदल यात्रियों को दिया माता ने सपना, फिर हुई स्थापना

ऐसे में बाड़ी में आमजन के बीच श्रद्धालुओं ने अपने बात को रखा जिसके बाद 39 लोगों का ट्रस्ट बनाया गया। जिसमे आमजन ने भी तन-मन-धन से सहयोग दिया। जिसके बाद मां जगदंबा के नाम से ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट को बने हुए करीबन 54 साल हो चुके हैं और मंदिर राज राजेश्वरी कैला माता को 52 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान अभी तीन वर्ष पहले मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। इस मंदिर को राज्य राजेश्वरी कैला माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। बाड़ी शहर के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र और दूर दराज से लोग इस मंदिर पर दर्शन करने आते हैं।