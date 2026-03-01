ट्रेक से दूर रहेगा निराश्रित गोवंश, सुरक्षित होगा सफर

धौलपुर खंड मनियां से शुरू होकर चंबल ब्रिज तक है। यहां रेलवे लाइन के बगल-बगल बेरीकेड्स लगाए जा रहे हैं। कई स्थानों पर कार्य हो चुका है। मनियां से धौलपुर स्टेशन तक बेरीकेड्स ट्रेक के नीचे रेलवे भूमि पर लगाए हैं, जो खेतों के करीब हैं। अमूमन खेतों से लगे ट्रेक पर अधिक खतरा रहता है। यहां आसानी से निराश्रित पशु आते हैं जो ट्रेक पर चढ़ जाते हैं। बेरीकेड्स लगने से अब यह सीधे ट्रेक की तरफ नहीं आ सकेंगे। वहीं, धौलपुर से चंबल ब्रिज की तरफ भी बेरीकेड्स लगाए जा रहे हैं। यहां बीहड़ क्षेत्र होने से कुछ समस्या है। इस इलाके में जमीन ऊबड़ खाबड़ होने से थोड़ी मुश्किल आ रही है।