बालिकाओं की अधिकता वाले विद्यालयों में लगाएं सीसीटीवी कैमरे

महिला समाधान समिति के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए जिला कलक्टर ने सभी कार्यालयों में जहां दस या दस से अधिक कार्मिक कार्यरत है, वहां आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि महिला सुरक्षा सलाह केंद्र पर दर्ज प्रकरणों की नियमित समीक्षा और फॉलोअप लिया जाए।बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में जिला कलक्टर ने सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि, बालिकाओं की अधिकता वाले राजकीय विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे, खेल गतिविधियों में बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए स्पोट्र्स किट इत्यादि के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।