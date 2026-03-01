एसओजी ने धौलपुर से उठाया चिकित्सक, जांच में मिले फर्जी कागजात

पुलिस के अनुसार विडार निवासी आकाश पुत्र महाराज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 मार्च की शाम करीब 7.30 बजे वह अपने मामा के भट्टे की ईंटें बेचकर लगभग 80 हजार रुपए लेकर मोटरसाइकिल से विष्णु, भोला और कृष्णा के साथ घर लौट रहा था। जब वे बजरंग भट्टे से आगे लाला भट्टे के पास पहुंचे तो रास्ते में सीताराम पुत्र करण सिंह, सुरेंद्र भोला पुत्र भगवान सिंह सहित आठ अन्य अज्ञात लोगों ने रास्ता रोक लिया। आरोप है कि आरोपितों ने अवैध हथियार, लाठी-डंडों से लैस होकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान आरोपियों ने लाठी से हमला कर आकाश के सिर पर वार कर दिया। जिससे वह मौके पर गिर गया। इसके बाद आरोपित उसकी जेब से ईंट बिक्री के 80 हजार रुपए निकाल ले गए तथा सोने की जंजीर और अंगूठी भी छीन ली। घायल युवक को उपचार के लिए राजाखेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रकरण की जांच मनियां सीओ खलील अहमद को सौंपी गई है।