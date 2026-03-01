डाकघरों को उड़ाने की मिली धमकी, धौलपुर में भी जांच

धौलपुर. शहर में जनाना अस्पताल के सामने प्रधान डाकघर में शुक्रवार को उस समय खलबली मच गई, जब एक अज्ञात ई-मेल में बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना पुलिस और प्रशासन को दी। जिस पर कोतवाली पुलिस और विशेष टीम मौके पर पहुंची और भवन की बारीकी से जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस व आमजन ने राहत की सांस ली। हालांकि, ई-मेल जयपुर हैड ऑफिस को मिला था, जिसमें सभी डाकघरों को उड़ाने की धमकी थी। डाकघर को बम से उड़ाने को लेकर यह संस्थान को दूसरा मेल मिला है। गत 10 मार्च को इसी तरह का ई-मेल आया था। इससे पहले जिला कलक्टे्रट भवन को भी इसी तरह का मेल मिला था।