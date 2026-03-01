सडक़ निर्माण कार्य में देरी, फर्म को नोटिस, अब सीसी पर ध्यान

धौलपुर. शहर की सडक़ों की दशा सुधरने का इंतजार कर लोगों को अभी कुछ दिन और क्षतिग्रस्त सडक़ों से होकर निकलना पड़ेगा। नगर परिषद क्षेत्र में सडक़ निर्माण कार्य को लेकर जिस फर्म को वर्क ऑर्डर दिया, वह अभी तक कार्य शुरू नहीं करवाई है। शहर में पहली सडक़ गौरव पथ पर निर्माण होना था लेकिन ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़े संघर्ष से रिफाइनरी से डामर नहीं मिल पा रही है। धौलपुर समेत आसपास के इलाके में मथुरा रिफाइनरी से डामर की खरीद होती है। वर्क ऑर्डर की तय सीमा के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं होने पर उधर नगर परिषद प्रशासन ने फर्म को नोटिस दिया है। कार्य मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होना था। वहीं, जिला प्रशासन अब फिलहाल सीसी सडक़ निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। जिसको लेकर फर्म ने मशीनरी और कंक्रीट इत्यादि लाना शुरू कर दिया है। साथ ही एक प्लांट का निर्माण होगा, जिससे सीसी सामग्री तुरंत उपलब्ध हो सकेगी।