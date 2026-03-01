दावे में उलझी…50 हजार लोगों की उम्मीद, हाइकोर्ट करेगा फैसला

शहर में तगावली स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन का कार्य भी दो साल बाद अधर में लटका हुआ है। 70 करोड़ की लागत से बनने वाले एसटीपी प्लांट का अपग्रेडशन 10 से 18 एमएलडी क्षमता बढ़ाने का सिविल कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन मैकेनिकल उपकरण न लगने से काम रुका हुआ है, जिससे 66 कॉलोनियों में सीवर और गंदे पानी का भयंकर संकट पैदा हो गया है। परिषद अधिकारियों ने बताया कि एसटीपी का सिविल कार्य पूर्ण है, वहीं प्लांट में लगने वाली मशीनें भी आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक मशीनों को लगाने का कार्य रुका हुआ है। यह कार्य बजट का अभाव और ठेकेदार को भुगतान न होने के कारण रुका पड़ा है। ज्ञात हो कि शहर के चेम्बरों में बहने वाले दूषित पानी को खेती योग्य बनाने के लिए तगावली स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन कुछ खामियों के चलते एसटीपी प्लांट का अत्याधुनिक तरीके से पुन: निर्माण कराया जा रहा है, दो सालों से जनता इसके पूर्ण होने की राह देख रही है।