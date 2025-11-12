पीएमओ कार्यालय से डेटा चोरी का प्रयास, आरोपित पुलिस को सौंपा

पीएमओ डॉ.सिकरवार ने कहा कि यह युवक किसी के इशारे पर पीएमओ कार्यालय से डेटा चोरी करने का प्रयास कर रहा था। कहा कि जब डेढ़ साल से दूसरे लोग इस पद पर रहे थे तो फिर ऐसा क्या था जिसे चोरी करने का प्रयास हो रहा था। कहा कि उक्त मामले में जांच कमेटी गठित कर दी है जो रिपोर्ट देंगी। जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उधर, कार्मिक कोली ने भी मारपीट और दुव्र्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि, उक्त व्यक्ति को पांच साल पहले अस्पताल में कार्य पर रखा गया था। गौरतलब रहे कि राज्य सरकार के आदेश पर डॉ.सिकरवार ने दो दिन पहले ही पीएमओ का पदभार संभाला है। इससे पहले डॉ.वीडी व्यास कार्यवाहक बतौर कार्य संभाल रहे थे। वहीं, पूर्व में कार्यरत रहे पीएमओ के खिलाफ कोतवाली थाने में एक प्रकरण दर्ज हो चुका है।