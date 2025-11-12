Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

पीएमओ कार्यालय से डेटा चोरी का प्रयास, आरोपित पुलिस को सौंपा

जिला अस्पताल में पीएमओ का पदभार संभालने के बाद मंगलवार को प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कार्यरत कार्मिक पर कार्यालय से डेटा चोरी करने का आरोप लगा है। उधर, उक्त युवक को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने पूछताछ कर उसे बाद में छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि लिखित में कोई शिकायत नहीं मिली जिस पर उसे छोड़ दिया। उधर, पीएमओ डॉ.समरवीर सिंह सिकरवार ने कहा कि कार्यरत कार्मिक सुधीर कोली डेटा चोरी का प्रयास कर रहा था, जिस पर उसे पकड़ लिया। पुलिस को घटनाक्रम की सूचना दी। पुलिस ने उससे पूछताछ की है।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 12, 2025

पीएमओ कार्यालय से डेटा चोरी का प्रयास, आरोपित पुलिस को सौंपा Attempted data theft from PMO office, accused handed over to police

- प्रकरण की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित

- पीएमओ सिकरवार ने दो दिन पहले ही संभाला है कार्यभार

धौलपुर. जिला अस्पताल में पीएमओ का पदभार संभालने के बाद मंगलवार को प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कार्यरत कार्मिक पर कार्यालय से डेटा चोरी करने का आरोप लगा है। उधर, उक्त युवक को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने पूछताछ कर उसे बाद में छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि लिखित में कोई शिकायत नहीं मिली जिस पर उसे छोड़ दिया। उधर, पीएमओ डॉ.समरवीर सिंह सिकरवार ने कहा कि कार्यरत कार्मिक सुधीर कोली डेटा चोरी का प्रयास कर रहा था, जिस पर उसे पकड़ लिया। पुलिस को घटनाक्रम की सूचना दी। पुलिस ने उससे पूछताछ की है।

पीएमओ डॉ.सिकरवार ने कहा कि यह युवक किसी के इशारे पर पीएमओ कार्यालय से डेटा चोरी करने का प्रयास कर रहा था। कहा कि जब डेढ़ साल से दूसरे लोग इस पद पर रहे थे तो फिर ऐसा क्या था जिसे चोरी करने का प्रयास हो रहा था। कहा कि उक्त मामले में जांच कमेटी गठित कर दी है जो रिपोर्ट देंगी। जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उधर, कार्मिक कोली ने भी मारपीट और दुव्र्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि, उक्त व्यक्ति को पांच साल पहले अस्पताल में कार्य पर रखा गया था। गौरतलब रहे कि राज्य सरकार के आदेश पर डॉ.सिकरवार ने दो दिन पहले ही पीएमओ का पदभार संभाला है। इससे पहले डॉ.वीडी व्यास कार्यवाहक बतौर कार्य संभाल रहे थे। वहीं, पूर्व में कार्यरत रहे पीएमओ के खिलाफ कोतवाली थाने में एक प्रकरण दर्ज हो चुका है।

- एक युवक को सौंपा था। जिससे चौकी पर पूछताछ की। पीएमओ कार्यालय की तरफ से लिखित में शिकायत नहीं मिलने पर उसे छोड़ दिया।

- हरिनारायण मीणा, थाना प्रभारी कोतवाली धौलपुर

12 Nov 2025 06:21 pm

