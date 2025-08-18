23 से 26 अगस्त तक लगेगा बाबू महाराज का लक्खी मेला

मेला कमेटी के अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह गुर्जर ने बताया कि 23 से 25 अगस्त तक चार दिवसीय बाबू महाराज का मेला डांग के थून पर आयोजित होगा। इस मेले के आयोजन को लेकर सोने का गुर्जा थाना अधिकारी महेश शर्मा और प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता की है। पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि वे मेला आयोजन को लेकर भीड़ को व्यवस्थित करने और दर्शन लाभ करने के लिए समुचित पुलिस बल मेले में तैनात करें। वाहनों के पार्किंग की भी व्यवस्था की जाए साथ में मंदिर को आने वाली सडक़ों की समय पूर्व मरम्मत कराई जाए। मेला स्थल पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। जिसको लेकर पूर्व में बाड़ी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया जा चुका है। मेले में 25 अगस्त को भाद्र मास के शुक्ल पक्ष दोज को बाबू की विशेष जात लगेगी। उस दिन सबसे अधिक भीड़ रहेगी। जिसको लेकर भी चर्चा की गई है।