धौलपुर

23 से 26 अगस्त तक लगेगा बाबू महाराज का लक्खी मेला

बाड़ी डांग क्षेत्र में कुदिन्ना ग्राम पंचायत स्थित बाबू महाराज के थून थान पर भादो मास के शुक्ल पक्ष की दौज को बाबू का लक्खी मेला भरेगा। इस मेले में न केवल राजस्थान बल्कि यूपी, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित विभिन्न प्रांतों के लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Aug 18, 2025

मेला कमेटी और पदाधिकारियों की बैठकसुरक्षा व्यवस्था, सडक़ मरम्मत और बिजली व्यवस्था की मांग

dholpur, बाड़ी डांग क्षेत्र में कुदिन्ना ग्राम पंचायत स्थित बाबू महाराज के थून थान पर भादो मास के शुक्ल पक्ष की दौज को बाबू का लक्खी मेला भरेगा। इस मेले में न केवल राजस्थान बल्कि यूपी, एमपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित विभिन्न प्रांतों के लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। ऐसे में मेला आयोजन को लेकर बाबू महाराज मेला कमेटी के पदाधिकारी, पंच पटेल, मंदिर भगत और पुलिस प्रशासन की एक आवश्यक बैठक का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया।

मेला कमेटी के अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह गुर्जर ने बताया कि 23 से 25 अगस्त तक चार दिवसीय बाबू महाराज का मेला डांग के थून पर आयोजित होगा। इस मेले के आयोजन को लेकर सोने का गुर्जा थाना अधिकारी महेश शर्मा और प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता की है। पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि वे मेला आयोजन को लेकर भीड़ को व्यवस्थित करने और दर्शन लाभ करने के लिए समुचित पुलिस बल मेले में तैनात करें। वाहनों के पार्किंग की भी व्यवस्था की जाए साथ में मंदिर को आने वाली सडक़ों की समय पूर्व मरम्मत कराई जाए। मेला स्थल पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। जिसको लेकर पूर्व में बाड़ी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया जा चुका है। मेले में 25 अगस्त को भाद्र मास के शुक्ल पक्ष दोज को बाबू की विशेष जात लगेगी। उस दिन सबसे अधिक भीड़ रहेगी। जिसको लेकर भी चर्चा की गई है।

मेला कमेटी के कोषाध्यक्ष राम मुकुट गुर्जर ने बैठक के दौरान गत वर्ष मेले के आय-व्यय का ब्यौरा सभी पांच पटेलों एवं पदाधिकारियों के सामने रखा। बैठक के दौरान बाबू के भगत लालसिंह, देवी सिंह, कमेटी के उपाध्यक्ष सरनाम सिंह मास्टर, सचिव शीशराम गुर्जर, राजू पटेल, प्रेमसिंह पोसवाल, सुल्तान सिंह, रामपाल सरपंच, रमेश सरपंच, बीरो कंसाना, कुलदीप कंसाना सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

Published on:

18 Aug 2025 07:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / 23 से 26 अगस्त तक लगेगा बाबू महाराज का लक्खी मेला

