नीलगाय से भिड़ी बाइक, पिता-पुत्री घायल

धौलपुर. बसेड़ी रोड स्थित भूतेश्वर पुलिया के पास सडक़ पर आई नीलगाय से एक बाइक की भिड़ंत हो गई। जिससे बाइक सवार पिता-पुत्री घायल हो गए। जिन्हें सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से बाड़ी जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायल पिता-पुत्री भरतपुर से रीट की परीक्षा के बाद वापस अपने गांव बरौली लौट रहे थे। इस दौरान हादसे का शिकार हो गए।
अस्पताल में भर्ती घटना में घायल सरोज सिंह पुत्र नवल सिंह मीणा निवासी बरौली ने बताया कि वह अपनी बेटी सपना को भरतपुर में रीट की परीक्षा दिलाने रविवार को बाइक से लेकर गए थे। शाम की पारी में परीक्षा थी, जो 5:00 बजे जब सपन्न हुई तो 6 बजे वह भरतपुर से निकले। रात 9 बजे के करीब भूतेश्वर की पुलिया के पास पहुचे तो सडक़ पर आई नीलगाय से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दोनों पिता पुत्री घायल हुए है। जिन्हें एंबुलेंस से बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया गया है। जहां उनका उपचार चल रहा है।
