नीलगाय से भिड़ी बाइक, पिता-पुत्री घायल

अस्पताल में भर्ती घटना में घायल सरोज सिंह पुत्र नवल सिंह मीणा निवासी बरौली ने बताया कि वह अपनी बेटी सपना को भरतपुर में रीट की परीक्षा दिलाने रविवार को बाइक से लेकर गए थे। शाम की पारी में परीक्षा थी, जो 5:00 बजे जब सपन्न हुई तो 6 बजे वह भरतपुर से निकले। रात 9 बजे के करीब भूतेश्वर की पुलिया के पास पहुचे तो सडक़ पर आई नीलगाय से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दोनों पिता पुत्री घायल हुए है। जिन्हें एंबुलेंस से बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया गया है। जहां उनका उपचार चल रहा है।