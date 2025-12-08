नील गाय से टकराई बाइक,दो युवक घायल

गांव रहरई निवासी आदित्य पुत्र रामनाथ मीणा के यहां बाड़ी के सदर थाना क्षेत्र के कोयला गांव निवासी उनकी मौसी का लडक़ा सुमेर पुत्र रामदुलारे गया हुआ था। आदित्य और सुमेर रविवार की देर शाम किसी काम से रहरई से कांकरई गांव बाइक से जा रहे थे। इस दौरान अचानक जंगल से आई नीलगाय से उनकी बाइक टकरा गई। दुर्घटना में सुमेर और आदित्य घायल हो गए। जिन्हें एंबुलेंस से बाड़ी अस्पताल लाया गया। घायल सुमेर की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया है। आदित्य का उपचार बाड़ी अस्पताल में जारी है।