दो साल से धूल खा रहा 45लाख कीमती रक्तदान वाहन

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है वाहन, कैम्पों के लिए होता प्रयोग
पीएमओ बोले: सोमवार से वाहन का किया जाने लगेगा प्रयोग
धौलपुर.तमाम प्रयासों के बाद 45 लाख रुपए कीमती रक्तदान वाहन आज स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के कारण धूल खा रहा है। इस वाहन का प्रयोग रक्तदान कैम्पों के लिए किया जाता था, लेकिन विभाग की अपेक्षा के कारण न तो इस वाहन का उपयोग हो पा रहा है और न ही दूर दराज क्षेत्रों में रक्तदान अभियान कैम्प भी लग पा रहे हैं। लाखों रुपए कीमती विशेष संसाधनों से लैस यह वाहन कबाड़ हो रहा है।
रक्तदाताओं और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रयासों के बाद बाड़ी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने 2022 में अपनी निधि में से 45 लाख रुपए कीमती वाहन रक्तदान कैम्प आयोजित कराने के लिए खरीदा गया था। जिसका संचालन शहर में जगह-जगह सहित दूर दराज के गांवों में रक्तदान कैम्प आयोजित कराने के लिए किया जाता था, जबकि वाहन आधुनिक सुविधा से सुसज्जित होने के बाद भी विभा की उदासीनता के कारण आज यह वाहन जिला अस्पताल परिषर में खड़ा कंडम हो रहा है। जिससे न इस वाहन का इस्तेमाल कोई और कर पा रहा है और न ही इसका उपयोग जिला स्वास्थ्य विभाग ही उठा पा रहा है। ऐसे स्थिति में वाहन धीरे-धीरे कबाड़ होता जा रहा है।
जानकारी के अनुसार रक्तदान वाहन 2022 में खरीदने के बाद से ही इसका इस्तेमाल केवल 5-6 माह तक ही किया गया था। जिसके बाद यह वाहन लगातार स्वास्थ्य विभाग के उपेक्षा का शिकार हो रहा है। इस वाहन का इस्तेमाल लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए भी किया जाता था। तो वहीं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समरवीर सिंह ने कहा कि आज यानी सोमवार से वाहन का अपयोग किया जाने लगेगा।
यह सुविधाएं हैं रक्तदान वाहन में
रक्तदान वाहन की कीमत 45लाख रुपए बताई जाती है। यह वाहन सर्वसुविधा और आधुनिक है। इस वाहन में डोनर कोच से लेकर एयरकंडीशनर भी लगा हुआ है साथ इस गाड़ी में जनरेटर की भी व्यवस्था है, जिसका इस्तेमाल लाइट न होने पर कभी किया जा सकता है। इसके अलावा स्टॉफ के बैठने और उनके मनोरंजन के लिए वाहन में टीवी भी लगा हुआ है। इस वाहन में एक डॉक्टर, एक नर्स और टेक्नीशियन की बैठने की व्यवस्था है। इसके डीजल का वहन स्वास्थ्य विभाग ही करता था।
रक्तदान कैम्पों के आयोजन में कोई कमी नहीं होगी। रक्तदान वाहन सोमवार से अपने काम पर लग जाएगा। सोमवार को इसे बाड़ी भेजा जाएगा जिसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। इसके अलावा अन्य एम्बुलेंसों को भी सुधरवा दिया गया है।
-समरवीर सिंह, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
