दो साल से धूल खा रहा 45लाख कीमती रक्तदान वाहन

रक्तदाताओं और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रयासों के बाद बाड़ी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने 2022 में अपनी निधि में से 45 लाख रुपए कीमती वाहन रक्तदान कैम्प आयोजित कराने के लिए खरीदा गया था। जिसका संचालन शहर में जगह-जगह सहित दूर दराज के गांवों में रक्तदान कैम्प आयोजित कराने के लिए किया जाता था, जबकि वाहन आधुनिक सुविधा से सुसज्जित होने के बाद भी विभा की उदासीनता के कारण आज यह वाहन जिला अस्पताल परिषर में खड़ा कंडम हो रहा है। जिससे न इस वाहन का इस्तेमाल कोई और कर पा रहा है और न ही इसका उपयोग जिला स्वास्थ्य विभाग ही उठा पा रहा है। ऐसे स्थिति में वाहन धीरे-धीरे कबाड़ होता जा रहा है।