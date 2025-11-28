बस जलने का मामला, डबल रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट की जांच में जुटी पुलिस

dholpur, राजाखेड़ा क्षेत्र के समोना गांव ने गत शनिवार स्लीपर बस में हाइटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से लगी भीषण आग से एक महिला की मृत्यु हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक बकरियों की मौत हो गई। उक्त प्रकरण को जांच में जुटी में पुलिस के सामने बस पर दो रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट सामने आने पर मामला पेचीदा हो गया। पुलिस ने अब बस मालिक और चालक-परिचालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में परिवहन विभाग से भी जानकारी मांगी है। उधर, परिवहन विभाग डबल रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आने पर सतर्क हो गया है। हालांकि, विभागीय अधिकारी मामले में ज्यादा कहने से कतरा रहे हैं।