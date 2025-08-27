जन्मदिन पार्टी के लिए पैसे नहीं देने पर मारपीट का मामला, पुलिस ने पांच हमलावर पकड़े

थाना प्रभारी ने बताया कि गत 16 अगस्त 2025 को विक्रम सिंह पुत्र गिर्राजसिंह पचौरी निवासी मधुबन कॉलोनी बाड़ी रोड ने रिपेार्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 15 अगस्त की रात्रि करीब पौने 12 बजे के आसपास आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के सामने अचानक दो गाडिय़ां रुकीं। जिसमें से सूरज कंषाना उसके पास आया और गाली देकर बोला आज उसके भाई सूरज मावई का जन्मदिन हैए पैसे दो। उसके इनकार करने पर सूरज मावई ने कट्टा तान दिया और सिर में मारा। उसके बाद करीब 15-20 लोग डंडे, लाठी व हॉकी से मारपीट की।