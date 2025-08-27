Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

जन्मदिन पार्टी के लिए पैसे नहीं देने पर मारपीट का मामला, पुलिस ने पांच हमलावर पकड़े

कोतवाली पुलिस ने जन्मदिन पार्टी के लिए जबरन रुपए मागने और नहीं देने पर जानलेवा हमला करने के मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान भागे, जिससे दो आरोपित सूरज मावई और सूरज कंसाना चोटिल हो गए। पुलिस घायलों को इलाज कराकर पैदल थाने तक लाई।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Aug 27, 2025

जन्मदिन पार्टी के लिए पैसे नहीं देने पर मारपीट का मामला, पुलिस ने पांच हमलावर पकड़े Case of assault for not paying money for birthday party, police arrested five attackers

धौलपुर. कोतवाली पुलिस ने जन्मदिन पार्टी के लिए जबरन रुपए मागने और नहीं देने पर जानलेवा हमला करने के मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान भागे, जिससे दो आरोपित सूरज मावई और सूरज कंसाना चोटिल हो गए। पुलिस घायलों को इलाज कराकर पैदल थाने तक लाई।

थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि आरोपी सूरज प्रताप मावई पुत्र लोकेद्रसिंह गुर्जर निवासी कूकपुर थाना बसई डांग हाल निवास पुराना ऊंट खाना धौलपुर, सूरज कंषाना पुत्र मंगल सिंह गुर्जर निवासी छतरी का पुरा थाना डांग बसई हाल निवास भामतीपुरा मामा भान्जे की कब्र के पास धौलपुर, राजकुमार उर्फ रजुआ पुत्र नारायण नाई निवासी राधा बिहारी मन्दिर के पास दुर्गा कॉलोनी धौलपुर, हेमंत शर्मा पुत्र ऋषिकांत निवासी ऊंट खाना राधा बिहारी रोड धौलपुर और शिवा शर्मा पुत्र राकेश निवासी राधाविहारी मंदिर धौलपुर को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी ने बताया कि गत 16 अगस्त 2025 को विक्रम सिंह पुत्र गिर्राजसिंह पचौरी निवासी मधुबन कॉलोनी बाड़ी रोड ने रिपेार्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 15 अगस्त की रात्रि करीब पौने 12 बजे के आसपास आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के सामने अचानक दो गाडिय़ां रुकीं। जिसमें से सूरज कंषाना उसके पास आया और गाली देकर बोला आज उसके भाई सूरज मावई का जन्मदिन हैए पैसे दो। उसके इनकार करने पर सूरज मावई ने कट्टा तान दिया और सिर में मारा। उसके बाद करीब 15-20 लोग डंडे, लाठी व हॉकी से मारपीट की।

पीडि़त ने बताया कि सूरज मावई पुत्र लोकेन्द्र मावई और सूरज कंषाना निवासी भामतीपुरा दोनों कट्टा तान कर बोले जान से मार देगें, पैसे निकाल। आरोपित देर तक मारपीट करते रहे। जिससे वह घायल हो गया। आरोपित बाद में सोने की चैन और जेब से 1500 रुपए मय पर्स के निकाल ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

Published on:

27 Aug 2025 07:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / जन्मदिन पार्टी के लिए पैसे नहीं देने पर मारपीट का मामला, पुलिस ने पांच हमलावर पकड़े

