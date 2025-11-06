Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

गंदगी उगलते चेम्बर…और मुसीबत में घिरी जिंदगियां

लाख कोशिशों के बावजूद भी शहर के चौक सीवरों की सफाई नहीं हो पा रही, जबकि सफाई के लिए परिषद ने निजी कंपनी को 2 करोड़20 लाख का ठेका तीन सालों तक के लिए दे रखा है। जून माह में वर्क ओर्डर जारी होने के बाद भी अभी तक चेम्बरों की हालत बदतर है। आधा दर्जन कालोनियों में भारी जलभराव हो रहा है। जिनमें बाड़ी रोड़ स्थित न्यू आदर्श बिहार कालोनी में कई माह से पानी भरा हुआ है।

3 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 06, 2025

गंदगी उगलते चेम्बर...और मुसीबत में घिरी जिंदगियां Chambers spewing filth...and lives in trouble

-न्यू आदर्श बिहार सहित आधा दर्जन कालोनियों में उफान मार रहे चेम्बर

-2 करोड़ 20 लाख में चेम्बर सफाई का ठेका, लेकिन साफ-सफाई दूर तक नदारद

-चार माह पहले हो चुके हैं वर्क ऑर्डर, लेकिन स्थिति जस की तस

धौलपुर.लाख कोशिशों के बावजूद भी शहर के चौक सीवरों की सफाई नहीं हो पा रही, जबकि सफाई के लिए परिषद ने निजी कंपनी को 2 करोड़20 लाख का ठेका तीन सालों तक के लिए दे रखा है। जून माह में वर्क ओर्डर जारी होने के बाद भी अभी तक चेम्बरों की हालत बदतर है। आधा दर्जन कालोनियों में भारी जलभराव हो रहा है। जिनमें बाड़ी रोड़ स्थित न्यू आदर्श बिहार कालोनी में कई माह से पानी भरा हुआ है।

शहर की जलनिकासी व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। अतिक्रमण की मार और जिम्मेदार विभागों के जिम्मेदारों की निरंकुशता ने हालात को और बदतर बना दिया। गत दो वर्षों की अतिवृष्टि के कारण सारे जिले ने इसकी बानगी को देखा भी। इस दौरान दो दर्जन के करीब कालोनी जलमग्न हो गए। जिसके बाद परिषद ने सालों से साफ नहीं हुए चेम्बर और नालों की सफाई करने पर ध्यान दिया और शहर के चार क्षेत्रों के नालों की सफाई का ठेका जारी किया। जिनमें से कोठी क्षेत्र को छोड़ तीन क्षेत्र जिनमें जिरोली, गुलाब बाग और शहर के नालों का ठेका जारी कर इनकी साफ सफाई करवाई। तो वहीं चौक सीवरों को भी परिषद ने पहले खुद अपने स्तर से साफ करने की कोशिश की, लेकिन जून माह में शहर में बिछी 171 किमी लंबी सीवर लाइन के मेंटेनेंस का कार्य टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से ठेकेदार को सौंप दिया। टेण्डर 2 करोड़ २० लाख रुपए में किया गया है, जिसमें संवेदक 3 साल तक इन चेम्बरों की साफ-सफाई और मेंटेनेंस कार्य करेगा, लेकिन 16 जून को वर्क ओर्डर जारी होने के चार माह बाद भी चौक सीवरों की साफ सफाई में जमकर कोताही बरती जा रही है। यही कारण है कि अभी भी शहर की आधा दर्जन कालोनियों में सीवर उफान मार रहे हैं और लोगों की जिंदगी को नरक बनाए हुए हैं।

एनजीटी की एंट्री, फिर भी हालात बदतर

चौक चेम्बरों से उफान मारते पानी से सबसे ज्यादा बाड़ी रोड स्थित न्यू आदर्श नगर, सीताराम कालोनी, अयोध्या नगर, आनंद नगर, कृष्णा नगर, मनोहर विहार, शिवनगर पोखरा, राधाकृष्ण कोलोनी सहित कई कालोनियों के लोग अभी भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। जलभराव समस्या मामले की गूंज जयपुर से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुकी है। जलभराव से पर्यावरण प्रदूषण को नुकसान होने से इस मामले में एनजीटी की एंट्री हो चुकी है। जिसकी सुनवाई एनजीटी कोर्ट भोपाल में की जा रही है, लेकिन समस्या है कि जस की तस ही है। हालात यह हैं कि अभी भी कई कालोनियों और मोहल्लों में सीवरों का पानी भरा हुआ है। जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। लाख शिकायतों और कोशिशों के बावजूद परिषद इस समस्या का समाधान नहीं कर सकी है।

परिषद नहीं करती साफ-सफाई की मॉनिटरिंग

नगर परिषद ने टेण्डर के माध्यम से तीन साल का ठेका २ करोड़ २० लाख रुपए में दिया है। जिसमें डीजल के अलावा अन्य संसाधन ठेकेदार के ही होंगे, लेकिन संवेदक ने अभी तक किसी भी क्षेत्र के चौक चेम्बरों की सफाई ठीक से नहीं की है, जिस कारण समस्या यथावत है। तो वहीं नगर परिषद के मॉनिटरिंग के अभाव के कारण भी कार्य में प्रगति नहीं आ पा रही, नगर परिषद के आला अधिकारियों को को चाहिए कि वह चेम्बरों के सफाई कार्य की मॉनिटरिंग करे, जिससे लोगों को हो रही भारी समस्या से थोड़ा राहत तो मिल सके।

171 किमी सीवर लाइन का नेटवर्क

शहर में 171 किमी सीवर लाइन का नेटवर्क बिछा हुआ है। यह सीवर लाइन तब बिछाई गईं थी, तब शहर की आबादी मौजूदा आबादी से 40 प्रतिशत कम थी। आबादी कम होने की वजह से उस समय जहां इनमें छोटे पाइपों का उपयोग किया गया था तो वहीं सीवर लाइन में अध्यधिक मोड़ भी दे दिए गए थे। शहर की आबादी बढऩे के साथ इन चेम्बरों पर भी बोझ बढऩे लगा। सालों परिषद की बेरुखी के कारण यह चेम्बर धीरे-धीरे चौक हो गए। जिस कारण पिछले मानसून जलभराव के भंवर में लोगों की जिंदगी फंसी रह गई।

चौक चेम्बरों की साफ-सफाई का ठेका टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से दिया गया है। जिसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। ओंडेला रोड की मैन सीवर लाइन में परेशानी आ रही है। जिस कारण पानी का फ्लो ठीक से नहीं बन पाता और पानी पूर्ण रूप से निकल नहीं पाता, जिसे जल्द ही दुरुस्त कराएंगे।

-गुमान सिंह सैनी, एक्सइएन नगर परिषद

ओंडेला रोड पर मैन सीवर लाइन में लगे पाइप के अव्यवस्थित होने से पानी पास नहीं हो पा रहा है। जिस कारण थोड़ी समस्या आ रही है। नगर परिषद के सहयोग से जल्द ही इसको दूर करा रहे हैं। जिससे पानी की निकासी सही हो सके।

-राजेन्द्र फौजदार, संवेदक सीवर लाइन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 06:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / गंदगी उगलते चेम्बर…और मुसीबत में घिरी जिंदगियां

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाइवे पर जांच में जुटी4 टीमें, तेज रफ्तार पर कस रहे लगाम

हाइवे पर जांच में जुटी4 टीमें, तेज रफ्तार पर कस रहे लगाम Four teams are investigating the highway, cracking down on speeding.
धौलपुर

अनियंत्रित होकर टे्रक्टर ट्रॉली, 1 की मौत 3 घायल

अनियंत्रित होकर टे्रक्टर ट्रॉली, 1 की मौत 3 घायल Tractor trolley goes out of control, 1 dead, 3 injured
धौलपुर

Rajasthan : मोबाइल पर गेम खेलने से पिता ने रोका, 13 साल के बेटे ने कर ली खुदकुशी

धौलपुर

ओवरलोड पिकअप के टायर निकले, एक दर्जन घायल

ओवरलोड पिकअप के टायर निकले, एक दर्जन घायल Tires of overloaded pickup burst, a dozen injured
धौलपुर

रफ्तार का कहर: डंपर ने 2 वषीय बालिका समेत 3 को रौंदा, मौत

रफ्तार का कहर: डंपर ने 2 वषीय बालिका समेत 3 को रौंदा, मौत The havoc of speed: A dumper crushed three people, including a 2-year-old girl, to death
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.