गंदगी उगलते चेम्बर…और मुसीबत में घिरी जिंदगियां

शहर की जलनिकासी व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। अतिक्रमण की मार और जिम्मेदार विभागों के जिम्मेदारों की निरंकुशता ने हालात को और बदतर बना दिया। गत दो वर्षों की अतिवृष्टि के कारण सारे जिले ने इसकी बानगी को देखा भी। इस दौरान दो दर्जन के करीब कालोनी जलमग्न हो गए। जिसके बाद परिषद ने सालों से साफ नहीं हुए चेम्बर और नालों की सफाई करने पर ध्यान दिया और शहर के चार क्षेत्रों के नालों की सफाई का ठेका जारी किया। जिनमें से कोठी क्षेत्र को छोड़ तीन क्षेत्र जिनमें जिरोली, गुलाब बाग और शहर के नालों का ठेका जारी कर इनकी साफ सफाई करवाई। तो वहीं चौक सीवरों को भी परिषद ने पहले खुद अपने स्तर से साफ करने की कोशिश की, लेकिन जून माह में शहर में बिछी 171 किमी लंबी सीवर लाइन के मेंटेनेंस का कार्य टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से ठेकेदार को सौंप दिया। टेण्डर 2 करोड़ २० लाख रुपए में किया गया है, जिसमें संवेदक 3 साल तक इन चेम्बरों की साफ-सफाई और मेंटेनेंस कार्य करेगा, लेकिन 16 जून को वर्क ओर्डर जारी होने के चार माह बाद भी चौक सीवरों की साफ सफाई में जमकर कोताही बरती जा रही है। यही कारण है कि अभी भी शहर की आधा दर्जन कालोनियों में सीवर उफान मार रहे हैं और लोगों की जिंदगी को नरक बनाए हुए हैं।