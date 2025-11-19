बारूद के ढेर पर संचालित शहर के पेट्रोल पंप, फायर एनओसी किसी के पास नहीं

धौलपुर. शहर से लेकर देहातों में संचालित अधिकतकर पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं की अनदेखी हो रही है। इन पेट्रोल पंपों पर न शुद्ध पानी मिलता है और न ही वाहनों भरने के लिए हवा, तो कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिनमें शौचालय तक की व्यवस्था नहीं और हैं भी तो कबाड़ हालत में है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी पेट्रोल पंप के पास फायर एनओसी तक नहीं है।शहर में एक दर्जन के आसपास पेट्रोल पंपों का संचालन किया जा रहा है। जिनमें से अधिकांश पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ता को मिलने वाली नि:शुल्क सुविधाओं से महरूम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह सुविधाएं सिर्फ उपभोक्ताओं को ही दी जाती हैं, बल्कि पेट्रोल पंप संचालन के लिए भी हवा मशीन और पेयजल के वॉटर कूलर, महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय, प्रदूषण यंत्र होना नियमानुसार है, लेकिन अधिकतर पेट्रोल पंपों पर हवा और पानी से लेकर शौचालय तक नदारद हैं, जहां हैं वहां यह गंदे और बंद हैं। महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं हैं। पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें बताने वाले डिस्प्ले बोर्ड तक नहीं हैं जहां हैं वहां धुंधले हैं। पेट्रोल का घनत्व बताने वाले डिजिटल बोर्ड भी बदरंग है। वहीं, किसी उपभोक्ता को अगर मापकर पेट्रोल चाहिए तो उसको मापक यंत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जिससे घटतौली की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी से उपभोक्ता उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं।