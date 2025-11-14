शहर का वाटरवक्र्स चौराहा: हादसों के बाद भी नहीं जली बत्ती, हालात बदतर

गौरतलब रहे कि हाइवे के इस चौराहे पर पुरानी लाइट खराब होने के बाद एनएचएआई ने नई लाइट के लिए नगर परिषद को लाखों रुपए का भुगतान किया। लाइन लग भी गई लेकिन पहले टाइमर गड़बड़ा गया और फिर बरसात के चलते लाइट्स को बंद कर दिया। जिसके बाद से यह लाइट्स बंद पड़ी हैं।मेले की भीड़, नजर चूकी तो...वाटर वक्र्स चौराहे पर इन दिनों अच्छी खासी भीड़ है। वजह नगर परिषद के मेला मैदान में शरद महोत्सव का आयोजन हो रहा है। शहर की तरफ से बड़ी संख्या में लोग मेला पहुंच रहे हैं। मेला जाने के लिए वाटर वक्र्स चौराहे को क्रास करके निकलना होता है। लेकिन ट्रेफिक लाइट बंद होने से हाइवे का ट्रेफिक के नहीं रुकने से लोग इस क्रॉस नहीं कर पाते हैं। जब कोई बड़ा वाहन निकलता है तो उसके सहारे दुपहिया वाहन और लोग गुजरते हैं। पूर्व में इस चौराहे पर हादसे हो चुके हैं।