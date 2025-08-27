कलक्टर, एसपी ने लिया मचकुंड मेला तैयारियों की जायजा

अधिकारियों, कर्मचारियों को व्यवस्थाओं संबंधित आवश्यक निर्देश दिए
धौलपुर.जिला कलक्टर श्री श्रीनिधि बीटी एवं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने आज से प्रारंभ हो रहे ऐतिहासिक एवं विशाल तीर्थराज मचकुंड मेले की व्यवस्थाओं को परखने के लिए मेला स्थल का दौरा कर जायजा लिया। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने बिजली, पानी, चिकित्सा सहित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।
नगर परिषद प्रशासन को चल-अचल शौचालयों का प्रबंध करने, पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और पॉलीथिन के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगवाने और नशा आदि पर प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात, कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
संपूर्ण मेले की पुलिस व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी मनोज शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर एवं सहायक प्रभारी अधिकारी कमल कुमार जांगिड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ मुख्यालय बाड़ी, हवा सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिकाऊ प्रकोष्ठ एवं उनकी सहायता मुनेश मीना वृत्त अधिकारी वृत्त धौलपुर, अनूप सिंह वृताधिकारी वृत्त सैंपऊ व हरिनारायण मीणा पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी थाना कोतवाली, प्रवेन्द्र रावत पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी थाना निहालगंज को लगाया गया है। मेले को लेकर मचकुंड परिसर में स्थाई पुलिस चौकी वह नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। मेले में यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था के लिए यातायात व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी आशुतोष चरण उप निरीक्षक को लगाया गया है सभी वाहनों की पार्किंग व्यवस्था मेला ग्राउंड में रहेगी।