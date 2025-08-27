कलक्टर, एसपी ने लिया मचकुंड मेला तैयारियों की जायजा

संपूर्ण मेले की पुलिस व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी मनोज शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर एवं सहायक प्रभारी अधिकारी कमल कुमार जांगिड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ मुख्यालय बाड़ी, हवा सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिकाऊ प्रकोष्ठ एवं उनकी सहायता मुनेश मीना वृत्त अधिकारी वृत्त धौलपुर, अनूप सिंह वृताधिकारी वृत्त सैंपऊ व हरिनारायण मीणा पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी थाना कोतवाली, प्रवेन्द्र रावत पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी थाना निहालगंज को लगाया गया है। मेले को लेकर मचकुंड परिसर में स्थाई पुलिस चौकी वह नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। मेले में यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था के लिए यातायात व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी आशुतोष चरण उप निरीक्षक को लगाया गया है सभी वाहनों की पार्किंग व्यवस्था मेला ग्राउंड में रहेगी।