पकड़े अवैध जम्फर तो निगमकर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दस्ते और क्षतिग्रस्त वाहन को लेकर थाना पहुंची। निगम कर्मियों ने घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दी तो वे भी थाना पहुंचे और पीडि़त निगमकर्मी अवधेश ने घटना को लेकर मामला दर्ज करवाया। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने बताया की निगम कर्मी अवधेश ने तहरीर दी कि उच्चाधिकारियों के दिए निर्देशों की पालना में वह शमशेरखा व विभाग की पिकअप गाडी नम्बर आरजे 11 जीसी 9120 व ड्राइवर के साथ गांव दिघी में अवैध जम्फर उतारने के बाद गांव महाजीत का पुरा मे साढे बारह बजे लगभग पहुंचकर अवैध जम्फर उतारने की कार्रवाई कर रहे थे। इन अवैध जम्फरों से जन हानि की पूरी सम्भावना थी। इन अवैध जम्फरों को उतारते समय हम लोग कलावती पनी हरीसिंह, इन्द्रजीत पुत्र विरखाराम के अवैध जम्फर को उतार रहे थे तभी आमप्रकाश पुत्र शिव सिंह ठाकुर अन्य लोगों को भडक़ाकर लेकर आ गया और हमसे झगड़ा करने लगा व जम्फर उतारने की कार्रवाई बन्द करा दी और कहा अवैध जम्फर ऐसे ही चलेंगे जो मरता है उस मरने दो । उसके बाद ओम प्रकाश के साथ आए लोगों ने शमशेर खां को पकड़ लिया और शमशेर की पिटाई आरम्भ कर मोबाइल और सरकारी दस्तावेज छीनने की कोशिश की। जब अवधेश ने शमशेर खां को बचाने की कोशिश की तो उसे भी ग्रमीणों की पिटाई का शिकार होना पड़ा। यह देखकर पिकअप ड्राइवर रंजीत वहां दौडकऱ आया तो आरोपियों ने उसे भी पटक लिया व लात घसों से उसकी पिटाई की। ओमप्रकाश ने लोगों को और महिलाओं को भडक़ा कर पिकअप गाड़ी पर लाठी व पत्थरों से हमला कर दिया। जिससे गाड़ी के सीसा टूट गए व गाड़ी का नुकसान पहुंचाया। यह देखकर हम जान बचाकर भागे तो ओम प्रकाश ने लोगों से कहा की यह लोग जिन्दा निकलकर नहीं जाएं तो एक ट्रेक्टर सवार मनीष ने जान बुझकर हमे जान से मारने की नीयत से पिकअप गाड़ी में टक्कर मारी, जिससे निगम की पिकअप गाड़ी में भारी नुकसान हुआ। यह देखकर हम गाड़ी से उतर कर खेतों मे भागे। जिसके बाद ओमप्रकाश पुत्र शिव सिंह, मनीष, गुडडू उर्फ दीबान सिंह पुत्र शिवसिंह व ट्रैक्टर चालक मनीष पुत्र दीनानाथ, मोहर सिंह जाटव व अन्य लोग हमारे पीछे भागे और धमकी दी की अगर बिजली विभाग का कोई कर्मचारी गांव में आएगा तो ऐसे ही पीटेंगे और एससी एसटी एक्ट की धारा लगाएंगे साथ ही महिलाओं से केस करवाकर फसवाएंगे। विद्युत कर्मियों ने वारदात के मौके का वीडियो भी पेन ड्राइव में उपलब्ध करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरम्भ कर दी है।