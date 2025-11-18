Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

पकड़े अवैध जम्फर तो निगमकर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

क्षेत्र में लंबे समय से विद्युत चोरी पर लगाम लगाने की कवायद में जुटी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विजिलेंस दस्ते ने जब स्टेट हाइवे पर बसे गांव महाजीत का पुरा में बड़ी मात्रा में विद्युत चोरी पकड़ी तो वहां एकजुट हुए ग्रमीणों ने निगम के दस्ते को घेर लिया और पिटाई कर दी। बचने के लिए निगमकर्मी खेतों की ओर भागे तो ग्रमीणों ने उनको दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा और उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

3 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 18, 2025

पकड़े अवैध जम्फर तो निगमकर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा Corporation employees were chased and beaten when they caught illegal jumpers

- ग्रामीणों ने एकराय होकर किया हमला- राजाखेड़ा उपखंड के गांव महाजीत का पुरा का मामला

- डिस्कॉम ने ग्रमीणों के विरुद्ध कराया मामला दर्ज

dholpur, राजाखेड़ा क्षेत्र में लंबे समय से विद्युत चोरी पर लगाम लगाने की कवायद में जुटी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विजिलेंस दस्ते ने जब स्टेट हाइवे पर बसे गांव महाजीत का पुरा में बड़ी मात्रा में विद्युत चोरी पकड़ी तो वहां एकजुट हुए ग्रमीणों ने निगम के दस्ते को घेर लिया और पिटाई कर दी। बचने के लिए निगमकर्मी खेतों की ओर भागे तो ग्रमीणों ने उनको दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा और उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दस्ते और क्षतिग्रस्त वाहन को लेकर थाना पहुंची। निगम कर्मियों ने घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दी तो वे भी थाना पहुंचे और पीडि़त निगमकर्मी अवधेश ने घटना को लेकर मामला दर्ज करवाया। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने बताया की निगम कर्मी अवधेश ने तहरीर दी कि उच्चाधिकारियों के दिए निर्देशों की पालना में वह शमशेरखा व विभाग की पिकअप गाडी नम्बर आरजे 11 जीसी 9120 व ड्राइवर के साथ गांव दिघी में अवैध जम्फर उतारने के बाद गांव महाजीत का पुरा मे साढे बारह बजे लगभग पहुंचकर अवैध जम्फर उतारने की कार्रवाई कर रहे थे। इन अवैध जम्फरों से जन हानि की पूरी सम्भावना थी। इन अवैध जम्फरों को उतारते समय हम लोग कलावती पनी हरीसिंह, इन्द्रजीत पुत्र विरखाराम के अवैध जम्फर को उतार रहे थे तभी आमप्रकाश पुत्र शिव सिंह ठाकुर अन्य लोगों को भडक़ाकर लेकर आ गया और हमसे झगड़ा करने लगा व जम्फर उतारने की कार्रवाई बन्द करा दी और कहा अवैध जम्फर ऐसे ही चलेंगे जो मरता है उस मरने दो । उसके बाद ओम प्रकाश के साथ आए लोगों ने शमशेर खां को पकड़ लिया और शमशेर की पिटाई आरम्भ कर मोबाइल और सरकारी दस्तावेज छीनने की कोशिश की। जब अवधेश ने शमशेर खां को बचाने की कोशिश की तो उसे भी ग्रमीणों की पिटाई का शिकार होना पड़ा। यह देखकर पिकअप ड्राइवर रंजीत वहां दौडकऱ आया तो आरोपियों ने उसे भी पटक लिया व लात घसों से उसकी पिटाई की। ओमप्रकाश ने लोगों को और महिलाओं को भडक़ा कर पिकअप गाड़ी पर लाठी व पत्थरों से हमला कर दिया। जिससे गाड़ी के सीसा टूट गए व गाड़ी का नुकसान पहुंचाया। यह देखकर हम जान बचाकर भागे तो ओम प्रकाश ने लोगों से कहा की यह लोग जिन्दा निकलकर नहीं जाएं तो एक ट्रेक्टर सवार मनीष ने जान बुझकर हमे जान से मारने की नीयत से पिकअप गाड़ी में टक्कर मारी, जिससे निगम की पिकअप गाड़ी में भारी नुकसान हुआ। यह देखकर हम गाड़ी से उतर कर खेतों मे भागे। जिसके बाद ओमप्रकाश पुत्र शिव सिंह, मनीष, गुडडू उर्फ दीबान सिंह पुत्र शिवसिंह व ट्रैक्टर चालक मनीष पुत्र दीनानाथ, मोहर सिंह जाटव व अन्य लोग हमारे पीछे भागे और धमकी दी की अगर बिजली विभाग का कोई कर्मचारी गांव में आएगा तो ऐसे ही पीटेंगे और एससी एसटी एक्ट की धारा लगाएंगे साथ ही महिलाओं से केस करवाकर फसवाएंगे। विद्युत कर्मियों ने वारदात के मौके का वीडियो भी पेन ड्राइव में उपलब्ध करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरम्भ कर दी है।

पूर्व में भी हो चुके हैं हमलेजिले में पूर्व में भी विद्युत कर्मियों पर हमले हो चुके हैं। उपखंड के मनियां इलाके में गंभीर हमले हो चुके हैं। इसी तरह पूर्व में बाड़ी क्षेत्र में भी एक सहायक अभियंता पर हमला हुआ था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। यह मारपीट काफी चर्चित रहा था। वहीं, शहर में भी कई दफा बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंची टीम के साथ दुव्र्यवहार के मामले सामने आ चुके हैं।

तैतैया तंत्र ने विद्युत चोरी पर लगाम कसी है। ऐसे में विद्युत चोर संगठित होकर निगम पर दबाब डालने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन हम विद्युत चोरी पर पूर्ण लगाम लगाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हंै। हमने मुख्यालय तक अधिकारियों को हालात बता दिए हैं। पुलिस से भी पूर्ण सहयोग की उम्मीद है।

आनंद तिवारी, सहायक अभियंता विद्युत वितरण निगम राजाखेड़ा

18 Nov 2025 06:21 pm

18 Nov 2025 06:20 pm

धौलपुर

