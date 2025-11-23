हवा में अदालतों का फरमान…सार्वजनिक जगहों पर घूम रहे श्वान

जिला प्रशासन और नगर परिषद की उदासीनता शहर में आवारा श्वानों और निराश्रित गोवंश की समस्या को और बढ़ा रहा है। राजस्थान में डॉग बाइट और आवारा जानवरों के हमले के मामलों में बढ़ोत्तरी के बाद हाईकोर्ट ने तीन महीने पहले सरकारी एजेंसियों को सडक़ों से आवारा जानवरों को हटाने का आदेश दिया था। इस दौरान कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर के आदेश भी दिए थे। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में उठा तो वहां भी राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देशों को सख्ती से पालन कराने के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद राज्य सरकार ने भी सभी निकायों को आवारा श्वानों को सार्वजनकि जगहों से पकडऩे और उन्हें शेल्टर होम्स में रखने के आदेश दिए थे।