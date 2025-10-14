फर्जी यूनिट मामले की जांच में लीपापोती, छह माह और एक हजार पेज की रिपोर्ट…लेकिन दोषी कौन?

अब सारा मामला यह है कि जब राशन कार्डों में यूनिट बढ़ाने का अधिकार डीलरों के पास नहीं है तो फिर किसने और कैसे फर्जी यूनिटों को राशन कार्डों में जोड़ा, या फिर बंद यूनिटों को एक्टिव किया। विभाग ने बल्कि सारा दोष राशन डीलरों पर डाल दिया गया, और उन्हें राशन बांटने का दोषी मानते हुए विभाग ने 22 डीलरों को सस्पेंड कर दिया था, जबकि दो डीलरों को नोटिस थमा दिया था। निलंबित डीलरों में बाड़ी के 10, धौलपुर के 10 और बसेड़ी के 2 डीलर शामिल हैं। जांच रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद रसद विभाग ने जांच दल टीम के सदस्यों से इन मामलों में स्पष्टीकरण मांगा है। बताया जा रहा है कि अभी तक उन्होंने इसका स्पष्टीकरण भी विभाग अधिकारी को नहीं दिया गया है।