आपराधों पर लगेगी लगाम, अब हर शाम 4 घंटे विशेष गश्त

धौलपुर. शहर में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने को पुलिस अब शाम को हर दिन चार घंटे विशेष गश्त और नाकाबंदी की नई शुरुआत की गई है। इस दौरान शहर के प्रमुख बाजार, चौराहे और हाइवे पर गश्त और नाकाबंदी कर वाहनों की जांच होगी। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर शहर में अब यह नवीन व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। शहर में कोतवाली, निहालगंंज, सदर और महिला थाना पुलिस एवं सिगमा मोबाइल पार्टी प्रतिदिन शाम 7 से रात 11 बजे तक विशेष गश्त, नाकाबंदी और सह्यंदिग्ध गतिविधियों पर रखेगी नजर रखेगी।