आपराधों पर लगेगी लगाम, अब हर शाम 4 घंटे विशेष गश्त

- शहर में प्रमुख स्थल, बाजार और हाइवे पर शाम 7 से रात 11 बजे नाकाबंदी
- पुलिस अधीक्षक ने जायजा लेने के बाद लागू की नई व्यवस्था
धौलपुर. शहर में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने को पुलिस अब शाम को हर दिन चार घंटे विशेष गश्त और नाकाबंदी की नई शुरुआत की गई है। इस दौरान शहर के प्रमुख बाजार, चौराहे और हाइवे पर गश्त और नाकाबंदी कर वाहनों की जांच होगी। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर शहर में अब यह नवीन व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। शहर में कोतवाली, निहालगंंज, सदर और महिला थाना पुलिस एवं सिगमा मोबाइल पार्टी प्रतिदिन शाम 7 से रात 11 बजे तक विशेष गश्त, नाकाबंदी और सह्यंदिग्ध गतिविधियों पर रखेगी नजर रखेगी।
पुलिस अधीक्षक ने धौलपुर शहर में पिछले दिनों में घटित हुई आपराधिक घटनाओं तथा वाहन चोरी, लूट, संपत्ति संबंधी अपराध एवं अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए और आमजन में सुरक्षा की भावना जागृत करने एवं सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था के लिए शहर में बाजार, राष्ट्रीय/ स्टेट हाइवे तथा अन्य सडक़ मार्गों पर वारदातों की रोकथाम एवं चोरी, लूटए संपत्ति संबंधी अपराध एवं अन्य अपराधों की प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर सायंकालीन गश्त एवं नाकाबंदी व्यवस्था की शुरुआत शुक्रवार शाम से शुरू हो गई है।
सिटी सर्किल और सिगमा संभालेगी मोर्चा
नई व्यवस्था को लेकर अब सिटी सर्किल के थाना कोतवाली, निहालगंज, सदर धौलपुर व महिला थाना एवं सिगमा मोबाइल की ओर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 11 बजे तक प्रभावी सायंकालीन गश्त व नाकाबंदी करेगी। आपराधिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी तरीके से निगरानी होगी। थाना पुलिस के अलावा आधा दर्जन सिगमा इलाके में गश्त करेंगी।
इन प्वाइंटों पर रहेगी पैनी नजर
पुलिस ने नाकाबंदी के लिए विशेष प्लान तैयार किया है। इसमें 10 नाकाबंदी स्थल बनाए हैं। इसमें वाटर वक्र्स चौराहा, राजाखेड़ा बाइपास, केन्द्रीय बस स्टैंड, सिटी पैलेस रोड, घंटाघर, जगदीश टॉकीज तिराहा, जगन टॉकीज चौराहा, पुराना अस्पताल रोड, हाऊसिंग बोर्ड चौकी, बाइपास चौराहा पप्पू ढाबे के पास (आगरा रोड) बनाए हैं। साथ ही 6 मोटरसाइकिल गश्त की सिगमा मोबाइल तैनात रहेगी जो अपने अपने एरिया में प्रभावी गश्त करेगी।
रात में अनावश्यक घूमने वालों पर पैनी नजर
पुलिस देर शाम से शहर में अनावश्यक घूमने वालों पर भी नजर रखेगी। शहर में रात में शहर में स्पीड से दौडऩे वाले कारे, बाइकर्स पर विशेष नजर रखी जाएगी। साथ ही अभय कमांड सेंटर की भी मदद ली जाएगी। रात में चौराहों पर जमघट लगाने वाले से पुलिस पूछताछ करेगी। वहीं, स्टेशन रोड, संतर रोड, आगरा और ग्वालियर सर्विस रोड, राजाखेड़ा बाइपास, पुराना शहर, जेल रोड और आरएएसी लाइन, सैंपऊ रोड इत्यादि मार्गों पर गश्त बढ़ेगी।
- सांयकाल गश्त एवं नाकाबंदी व्यवस्था का उद्देश्य आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण और समाज कंटकों के खिलाफ कार्रवाई करना है। अपराधियों के बीच भय पैदा करने के लिए यह अच्छा कदम साबित होगा। इससे आम लोगों में कानून.व्यवस्था को लेकर एक विश्वास पैदा होगा।
- विकास सांगवान, जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर