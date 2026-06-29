Dholpur: हर वर्ष करोड़ों खर्च, फिर भी नाले और सीवरों की नहीं हो पाई पूर्ण सफाई

शहर का ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त होने के कारण पिछले कुछ सालों से मानसून के दौरान लोगों की जिंदगी पानी के भंवर में फंस कर रह गई है और दो दर्जन कालॉनियों के 70 से 80 हजार लोगों को जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। मामले को लेकर हायतौबा मचने के बाद हरकत में आए शहर प्रशासन और नगर परिषद ने कार्ययोजना बना शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के प्रयास किए। जिसको लेकर परिषद ने दो बड़े नालों का निर्माण कराया। जिनमें एक नाला ओवरफ्लो होते छीतरिया ताल के पानी को निकालने के लिए सौ फुटा रोड होते हुए आईटीआई से चंबल के बीहड़ों तक और दूसरा नाला हुण्डावाल नगर से रतन गार्डन और रेलवे पुलिया होते हुए ओंडाला ताल तक बनाया गया, लेकिन इन हुण्डावाला नाला निर्माण को देखें तो इसमें परिषद ने कई खामियां छोड़ रखी हैं। परिषद ने कच्चे नाले का निर्माण तो कराया लेकिन कई जगह नाले की संरचना सही नहीं होने के कारण अब अवरुद्ध हो रहा है। तो वहीं रेलवे लाइन की दूसरी तरफ एसएन कॉलोनी और घोसला बिहार तक नाले का निर्माण करा उसे यूं ही अधूरा छोड़ दिया गया है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि इससे गत वर्ष भी जलभराव हुआ और इस वर्ष भी जलभराव होने की उम्मीद है।