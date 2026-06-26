Dholpur: शहर में छात्रों की सुरक्षा ताक पर रख दी जा रही कोचिंग

गत दिनों लखनऊ में संचालित कोचिंग संस्थान में हुई आगजनी की घटना में 15 छात्रों की जान चली गई। जिसके बाद देश भर में संचालित कोचिंग संस्थानों की जांच पड़ताल प्रारंभ हुई और जो संस्थान अमानक पाए गए उनको सीज किया जा रहा है, लेकिन धौलपुर शहर में इस ओर प्रशासन का कभी ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि यहां कोचिंग संचालक नियमों का पालन कर रहे हों, बल्कि यहां सरे आम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राज्य सरकार सहित केन्द्र सरकार ने कोचिंग संचालन के लिए कड़े नियम तक बना रखे हैं, लेकिन शहर में संचालित लगभग 30 से 40 कोचिंग संस्थानों में से कोई भी सुरक्षा की दृष्टि और नियम पालना नहीं कर रहा। शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार कोचिंग सेंटर केवल सुरक्षित इमारतों में ही चल सकते हैं, जिनके पास कम से कम दो निकास मार्ग हों।