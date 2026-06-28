Agra-Gwalior Green Field Expressway : धौलपुर में भूमि को लेकर फंसा पेच खत्म, मिल रहा अधिक मुआवजा, किसान खुश

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे हाइवे के लिए आगरा जिले में जमीन अधिग्रहण कार्य पूर्ण होने पर एनएचएआई ने धौलपुर जिले में शुरुआत की तो किसान कम भाव मिलता देख नाराज हो गए। इसकी वजह थी कि पड़ोसी आगरा जिले में प्रति बीघा करीब 18 लाख रुपए का भाव था। जबकि राजस्थान में DSC रेट कम होने से भाव करीब 5 लाख रुपए प्रति बीघा था। उक्त भाव में जमीन-आसान का अंतर होने से किसानों ने जमीन देने से इनकार दिया था। प्रशासन ने समझाइश की लेकिन बात नहीं बनी। पेच फंसता देख जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने NHAI प्रशासन से वार्ता की। वार्ता में कहा कि कम भाव में जमीन अधिग्रहण मामला लटक सकता है।