Dholpur: जिले में फर्जी सर्टिफिकेट बनवा…पात्र दिव्यांगों के हकों पर डांका

सरकार राजकीय सेवाओं में दिव्यांग कोटे से कर्मियों की नियुक्ति करती है। इसके लिए बाकायदा दिव्यांगों का आरक्षण तय होता है, लेकिन कई लोग इसी कोटे का फायदा उठाते हुए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बना पात्र दिव्यांगों की नौकरी पर डांका डालने से नहीं चूक रहे। राज्य सरकार ने ऐसे ही शिक्षकों की दिव्यांगता जांच के लिए गत दिनों हर जिलों में मेडिकल बोर्ड का गठन कर शिक्षकों की दिव्यांगता को जांचा और परखा गया था। राज्य सरकार ने इस जांच प्रक्रिया में वर्ष 2016, 2018, 2021 और 2022 में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को शामिल किया था। इस कड़ी में धौलपुर जिले के 70 दिव्यांग शिक्षकों की जांच की जानी थी, जिन्हें राजकीय बहादुर मैमोरियल चिकित्सालय भरतपुर में सीएमएचओ गठित मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना था। जिला शिक्षा विभाग के आदेश के बाद इन 70 दिव्यांग शिक्षकों में से 48 शिक्षक अपनी दिव्यांगता की जांच कराने पहुंचे थे, जबकि 22 शिक्षकों ने कोई न कोई बहाना बनाकर जांच से दूरी बना ली। इन 22 शिक्षकों में से 6 महिला शिक्षक हैं तो 26 पुरुष शिक्षक। दिव्यांग शिक्षकों की यह जांच प्रक्रिया कार्मिक विभाग और एसओजी के अधीन कराई गई।