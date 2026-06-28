Dholpur: कैसे होगा नशामुक्त भारत, सरकारी दफ्तर और सार्वजनिक स्थलों पर आसानी से बिक रहे तंबाकू उत्पाद

वैसे तो कोटपा अधिनियम 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन और शैक्षणिक संस्थानों के पास उनकी बिक्री पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। उल्लंघन करने पर पकड़े जाने पर आर्थिक जुर्माने और कई मामलों में जेल तक का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र में नगर परिषद प्रशासन की ओर से बीच-बीच में कुछ कार्रवाई होती है। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी रसीदें कटती हैं लेकिन यह केवल आंकड़े तक सीमित है। जबकि शहर में लाइसेंसी शराब ठेकों का समय सुबह 10 से रात 8 बजे तक है लेकिन यह संचालित रात 11बजे तक हो रहे हैं। कहीं और जाने की जरुरत नहीं है, शहर में कोतवाली थाना समेत अन्य क्षेत्रों में आसानी से शराब उपलब्ध है।