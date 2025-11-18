करोड़ों की राशि, नहीं कोई दावेदार, जिले की बैंक शाखाओं में 95 हजार खातों में 19 करोड़ की राशि अनक्लेम्ड

देश की बैंकों में करोड़ों रुपए की राशि पड़ी है, जिनका कई सालों से कोई दावेदार नहीं आया है। जानकारी के अनुसार मार्च 2024 तक बैंकों के पास करीब 78 हजार करोड़ की राशि कुछ ऐसी थी, जिनका कोई दावेदार बैंक तक नहीं पहुंचा। वहीं, इसमें देश के अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी जोड़ लें तो यह राशि करीब 1.84 लाख करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। वल्र्ड बैंक की साल 2021 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर 3 में से एक बैंक एकाउंट निष्क्रिम पड़ा है। इसमें मुख्य वजह अनक्लेम्ड डिपॉजिट बैंक खातों के खाता धारकों की अचानक मृत्यु के बाद किसी नॉमिनी ने बैंक में दावा नहीं किया। या खाते में नॉमिनी ही नहीं था, जिससे खाता बाद में निष्क्रिय हो गया।