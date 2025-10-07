बाजार में खरीदारों की भीड़, वन-वे किया ट्रेफिक

धौलपुर. त्योहारी सीजन के चलते बाजार में इन दिनों भारी भीड़ उमड़ रही है। आगामी दस अक्टूबर को करवाचौथ के चलते शहर के चूड़ी मार्केट में सुबह से देर शाम तक खरीदारों से अटा पड़ा है। विशेषकर महिलाएं यहां शृंगार और कॉस्मेटिक सामान इत्यादि खरीद रही हैं। जिसके चलते यहां बाजार में जाम के हालात बन रहे हैं। बाजार में स्थिति बिगडऩे पर ट्रेफिक पुलिस ने आगामी त्योहारों को लेकर एकीकृत पार्क के पास बेरीकेड्स लगा कर अंदर बाजार में चौपहिया वाहनों का प्रवेश रोक दिया है। यह वाहन अब खरंजा रोड होकर आ-जा सकेंगे। जिससे बाजार में जाम की स्थिति को रोका जा सके। सोमवार दोपहर पार्क के पास यातायात पुलिस के जवान अलर्ट मोड पर दिखे और वाहनों को अंदर घुसने से रोका गया।