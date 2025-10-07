Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

बाजार में खरीदारों की भीड़, वन-वे किया ट्रेफिक

त्योहारी सीजन के चलते बाजार में इन दिनों भारी भीड़ उमड़ रही है। आगामी दस अक्टूबर को करवाचौथ के चलते शहर के चूड़ी मार्केट में सुबह से देर शाम तक खरीदारों से अटा पड़ा है। विशेषकर महिलाएं यहां शृंगार और कॉस्मेटिक सामान इत्यादि खरीद रही हैं। जिसके चलते यहां बाजार में जाम के हालात बन रहे हैं।

2 min read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 07, 2025

बाजार में खरीदारों की भीड़, वन-वे किया ट्रेफिक Crowd of buyers in the market, traffic made one-way

- चूड़ी बाजार, पुरानी सब्जी मंडी में अंदर होकर चौपहिया वाहनों पर रोक

- त्योहारी सीजन के चलते बाजार में बन रहे जाम के हालात

धौलपुर. त्योहारी सीजन के चलते बाजार में इन दिनों भारी भीड़ उमड़ रही है। आगामी दस अक्टूबर को करवाचौथ के चलते शहर के चूड़ी मार्केट में सुबह से देर शाम तक खरीदारों से अटा पड़ा है। विशेषकर महिलाएं यहां शृंगार और कॉस्मेटिक सामान इत्यादि खरीद रही हैं। जिसके चलते यहां बाजार में जाम के हालात बन रहे हैं। बाजार में स्थिति बिगडऩे पर ट्रेफिक पुलिस ने आगामी त्योहारों को लेकर एकीकृत पार्क के पास बेरीकेड्स लगा कर अंदर बाजार में चौपहिया वाहनों का प्रवेश रोक दिया है। यह वाहन अब खरंजा रोड होकर आ-जा सकेंगे। जिससे बाजार में जाम की स्थिति को रोका जा सके। सोमवार दोपहर पार्क के पास यातायात पुलिस के जवान अलर्ट मोड पर दिखे और वाहनों को अंदर घुसने से रोका गया।

पार्क के चारों ओर सजी दुकानें, फुटपाथ भी नहीं बचा

बाजार में हाल ये है कि चूड़ी मार्केट से पुरानी सब्जी मंडी, निहालेश्वर, पुराना बजाज खाना, हनुमान तिराहा और लाल बाजार में इन दिनों खरीदारों की भारी भीड़ है। यहां पर ठेले और साइड से दुकानें लग चुकी हैं। ये दुकानदार सुबह करीब ७ बजे आकर ही अपनी जगह पर सामान जमा देते हैं। जिससे यहां से निकलने वाले वाहन चालक दिनभर परेशान रहते हैं। यहां लाल बाजार में तो स्थिति ज्यादा खराब है। यहां खरीदार और अन्य लोग सडक़ पर ही वाहनोंं को खड़ा कर निकल जाते हैं। जिससे यहां दिनभर हार्न गूंजते रहते हैं।

- त्योहार के चलते शहर के बाजार में यातायात मार्ग में कुछ बदलाव किया है। अब चूड़ी मार्केट में दोपहर १२ से शाम तक चौपहिया वाहनों को प्रवेश बंद रहेगा। ये वाहन अब खरंजा रोड होकर स्टेशन की तरफ जा सकेंगे। हालांकि, निहालगंज की तरफ से आने वाले वाहन सीधे निकल सकेंगे।

- बलविंदर सिंह, यातायात प्रभारी शहर

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / बाजार में खरीदारों की भीड़, वन-वे किया ट्रेफिक

