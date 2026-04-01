साइबर ठगों के बदले ट्रेंड से फंस रहे आमजन, मेहनत की कमाई कुछ ही मिनटों में गंवा रहे लोग

धौलपुर. साइबर फ्रॉड की घटनाएं अब इंटरनेट की स्पीड की तरह रफ्तार पकड़ रही है। साइबर ठगों के निशाने पर सामान्य लेकर हर वो शख्स है, जो सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। साइबर ठग पहले बड़े शहरों में ही लोगों को निशाना बनाते थे, इसकी इसकी वजह थी कि सोशल मीडिया पर यहां के लोगों की हलचल अधिक थी लेकिन अब गांव-ढाणी से लेकर कस्बा और शहर के लोग आसानी से निशाने पर हैं। धौलपुर जिले में भी भी साइबर फ्रॉड की अलग-अलग शिकायतों में तेजी आई है। इस साल जनवरी से मार्च तक 3 माह में ही 469 शिकायतें एनसीआरपी के जरिए प्राप्त हो चुकी है। वहीं, गंभीर साइबर अपराधों में पुलिस 17 एफआइआर दर्ज कर 10 जनों को गिरफ्तार कर चुकी है जबकि बीते साल 2025 22 एफआइआर दर्ज हुई थी। उधर, साइबर अपराधी पुराने पैटर्न को छोडकऱ ट्रेंड में चल रहे तरीके को काम में लेते हैं। सामने वाला शख्स आसानी से शिकार बन जाता है और अपनी पूंजी गवा बैठता था। जिले में तीन माह में 1 करोड़ 17 लाख 78 हजार 720 रुपए की राशि दूसरे खातों में जा चुकी है। शिकायत पर पुलिस अभी तक 3 लाख 84 हजार 771 रुपए राशि वापस करवा पाई है। राशि की कम बरामदगी की वजह से मल्टीपल बैंक खातों में राशि का तेजी से सर्कुलेशन होना है। ऐसे में शिकायत होने तक साइबर अपराधी अलग-अलग खातों के जरिए राशि निकाल कर चंपत हो जाता है। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर समय शिकायत होती है तो काफी हद तक राशि को सुरक्षित बचा लिया जाता है।