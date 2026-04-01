शादी वाले परिजन पहुंच रहे रसद विभाग, कार्ड के साथ कर रहे सिलेंडरों के लिए आवेदन

धौलपुर. ईरान-इजरायल और अमेरिकी युद्ध भले अभी रुका हुआ है लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई एशिया महाद्वीप में सुचारू नहीं हुई है। देश में एलपीजी सिलेंडरों को लेकर मारामारी है और सरकार ने गैस कंपनियोंं को दिशा-निर्देशों के अनुसार ही सिलेंडर सप्लाई देने के लिए निर्देश दे रखे हैं। लेकिन इन दिनों शादी समारोहों के चलते शादी वालों परिवारों के लिए एलपीजी सिलेंडर एक टेढ़ी खीर बच गया। सख्त नियमों के चलते अब सिलेंडर पूर्व की तरह आसानी से उपलब्ध नहीं है और सरकार ने बुकिंग की एक समय सीमा तय कर रखी है। लेकिन सालिगों को देखते हुए राज्य सरकार ने गत दिनों शादी वाले परिवार को शहर में 3 व्यावयायिक और ग्रामीण क्षेत्र में 2 सिलेंडर देने के निर्देश जिला रसद विभाग को दिए हैं। जिसके बाद से शादी वाले परिवार कार्ड लेकर आवेदन करने रसद विभाग कार्यालय पहुंच रहे हैं। यहां एंट्री करवा कर उन्हें सिलेंडर उपलब्ध कराने की रसीद दी जा रही है। कार्ड के साथ आईडी की प्रति भी जमा हो रही है। सोमवार तक जिला रसद विभाग को शादी वाले परिवारों के करीब 500 आवेदन मिल चुके हैं। उक्त सिलेंडर शादी से दो से तीन दिन पहले ही उपलब्ध होंगे।