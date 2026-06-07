Dholpur: बिजली चोरी से ठंडी हवा लेने वालों की उड़ी नींद, किया 34 लाख का जुर्माना

डिस्कॉम की 10 टीम ने अभियान में 115 बिजली चोरी कर मामले पकड़े जिनपर 35 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई बाड़ी, सरमथुरा, बसेडी, धौलपुर, सैंपऊ, राजाखेड़ा और मनियां क्षेत्र में की गई है। डिस्कॉम प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर पर मीटर लगा रहा है जिससे ये पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में बिजली चोरी का प्रतिशत ज्यादा है। डिस्कॉम धौलपुर एसई विवेक शर्मा ने बताया कि मीटर से उपभोक्ता के बिजली उपयोग की जानकारी ली जा रहीं है और लोड सर्वे के सहयोग से भी बिजली चोरी पकड़ी जा रही है। डिस्कॉम मीटर तकनीक से लो खपत वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर रहा है व इन उपभोक्ताओं के मीटर घर के बाहर स्थापित किए जाएंगे व आर्मर्ड केबल से जोड़े जाएंगे। शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि उपभोक्ता अपना विद्युत स्वीकृत भार अपने वास्तविक लोड के अनुसार बढ़वा लें, जिससे विद्युत तंत्र सुदृढ़ लोड अनुसार किया जा सके। वहीं बिजली चोरी नहीं करने की सलाह दी है जिससे जुर्माने से बचा जा सके।