Dholpur: एडमिशन में अब नहीं मारामारी, तीन दफा बढ़ी आवेदन प्रक्रिया

जिले में वर्तमान में तीन राजकीय कन्या महाविद्यालय संचालित हैं। इसमें मुख्यालय पर सबसे बड़ा गल्र्स कॉलेज पचगांव चौकी पुलिस के पास संचालित है। इसके बाद दूसरे नम्बर पर कन्या कॉलेज बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर है। इस कॉलेज में बाड़ी, बसेड़ी और आसपास की छात्राएं प्रवेश लेती हैं। वहीं, हाल में खुला तीसरा गल्र्स कॉलेज राजाखेड़ा उपखंड के मरेना में स्थित है। यह कॉलेज मनियां, मरेना और राजाखेड़ा के क्षेत्र के कवर करता है। विशेष जो छात्राएं जिनकी दूरी धौलपुर गल्र्स कॉलेज से अधिक है। पहले जहां छात्राएं मुख्य कॉलेजों में एडमिशन लेती थी, लेकिन अब गल्र्स कॉलेज में छात्राओं का तेजी से बढ़ोतरी हुई है। डांग जैसे इलाके की छात्राएं अब आसानी से बसेड़ी, सरमथुरा और बाड़ी के कॉलेजों में प्रवेश ले रही हैं, जिससे वह उच्च शिक्षा पूरी कर पा रही हैं।