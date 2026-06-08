राजस्थान की बिजली व्यवस्था को ‘बैलेंस’ करने की नई योजना, धौलपुर बिजलीघर को सिंक्रोनस कंडेंसर में बदलेगा निगम

एक अन्य खबर के अनुसार धौलपुर में एक ओर जहां शाम को चलने वाली हवाएं लोगों को गर्मी से राहत दे रही है, तो वहीं दोपहर खिली धूप शहरवासियों का पसीना छुटा रही है। पिछले कुछ दिन राहत के बाद रविवार को खिली तीखी धूप के कारण दिन का तापमान 2 डिग्री बढ़कर 41 पर जा पहुंचा। तो वहीं बारिश के बाद धूप खिलने से आर्द्रता का स्तर भी बढ़कर 30 तक पहुंच गया, जिससे लोग बेचैन होते रहे। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद खिली तीखी धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। धूप का असर इतना था कि लोग साफी और छाता का इस्तेमाल करते देखे गए। यही कारण रहा कि रविवार को शनिवार के मुकाबले अधिकतम तापमान 2 डिग्री बढ़कर 41 पर पहुंच गया तो वहीं न्यूनतम तापमान भी एक डिग्री की उछाल के साथ 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।