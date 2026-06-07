Dholpur: वन भूमि से वन संपदा गायब और अब मिट्टी पर भी संकट

ग्रामीणों का आरोप है कि वे पूर्व में भी इस मुद्दे पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी कई बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी। ग्रमीणों ने संभागीय वन अधिकारी को बताया कि ग्राम डिडवार स्थित वन भूमि खाता संख्या 228 में दर्ज लगभग 194.6786 हेक्टेयर (करीब 1600 कच्चे बीघा) क्षेत्र पर प्रभावशाली लोगों ने दशकों पूर्व से अतिक्रमण कर लिया है। आरोप है कि इस वन भूमि से बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन कर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया तथा वहां फसलें बोई जा रही हैं। इतना ही नहीं, वन क्षेत्र में मौजूद पेड़-पौधों की कटाई कर लकड़ी को ईंट भट्टों एवं आरा मशीनों पर बेचा जा चुका है इक्का दक्का छोटे पेड़ और घास ही शेष बची है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन भूमि पर लगातार नए मकानों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे वन क्षेत्र का स्वरूप तेजी से समाप्त होता जा रहा है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि तहसील के ही ग्राम श्रीपाल की गढ़ी स्थित वन भूमि, खाता संख्या 28, रकबा लगभग 550 कच्चे बीघा, पर भी अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा है।