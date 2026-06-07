Dholpur: पंजीकरण ना जांच…कैसे तय होगी आरओ सेंटरों के पानी की शुद्धता

समय परिवर्तन और नलों में आने वाले गंदे पानी के कारण शहर से लेकर जिले भर में आरओ प्लांटों की बाढ़ सी आ गई है। अकेले शहर में ही ३० से ३५ आरओ प्लांटों का संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा है। जहां फिल्टर पानी के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। भीषण गर्मी में इन प्लांटों से पानी की सप्लाई 4 गुना तक बढ़ गई है और प्रतिदिन लगभग ६० से ७० हजार लीटर पानी की सप्लाई शहर भर में की जा रही है। सवाल यह है कि पानी का कारोबार करने वाले अधिकांश लोग बिना लाइसेंस के ही लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। इनके पास पानी की गुणवत्ता जांच के लिए संयंत्र भी उपलब्ध नहीं है। तो वहीं जहां बिना लाइसेंस और बीआईएस मानकों की अनदेखी कर यह अवैध आरओ प्लांट अमानक पानी बेचकर स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बने हुए हैं। देखा जाए तो व्यावसायिक रूप से पानी बेचने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडड्र्स और खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस अनिवार्य है, लेकिन कमाई के चक्कर में कई संचालक नियमों को ताक पर रख रहे हैं, तो वहीं जिम्मेदार विभागों के जिम्मेदार भी इन अवैध सेंटरों पर कार्रवाई करने से कतराते हैं।