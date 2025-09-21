शहर में पुलिस निगरानी में बंटी डीएपी, डीएम ने पकड़ा संदिग्ध भंडारण

धौलपुर. रबी की फसल के चलते डीएपी खाद की इन दिनों खासी डिमांड है। जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को डीएपी खाद वितरण में हुई अव्यवस्था और किसानों की ओर से लगे गड़बड़ी के आरोपों के चलते शनिवार को कृषि विभाग ने वितरण कार्य को लेकर खासी सावधानी बरती। किसानों की भीड़ को दिखते हुए शनिवार को विभागीय अधिकारी सतर्क दिखे। अव्यवस्था नहीं फैले इसके चलते यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया। डीएपी खाद की पर्ची और राशि एक ही खिडक़ी पर की गई और मौके पर कृषि विभाग के कार्मिक मौजूद रहे हैं। उधर, जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने अवैध तरीके से डीएपी खाद जमा कराने की सूचना पर राजाखेड़ा उपखंड की सिंघावल ग्राम पंचायत के एक गांव में एक मकान से करीब ७६ डीएपी कट्टे जब्त करवाए। कट्टे यहां कैसे पहुंचे इसको लेकर जांच के आदेश दिए हैं। मौके पर राजाखेड़ा एसडीएम भी पहुंच गईं। हालांकि, इतनी मात्रा में एक स्थान पर डीएपी खाद मिलने से राजाखेड़ा प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों पर सवालिय निशान खड़े हो रहे हैं।