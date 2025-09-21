Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धौलपुर

शहर में पुलिस निगरानी में बंटी डीएपी, डीएम ने पकड़ा संदिग्ध भंडारण

रबी की फसल के चलते डीएपी खाद की इन दिनों खासी डिमांड है। जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को डीएपी खाद वितरण में हुई अव्यवस्था और किसानों की ओर से लगे गड़बड़ी के आरोपों के चलते शनिवार को कृषि विभाग ने वितरण कार्य को लेकर खासी सावधानी बरती। किसानों की भीड़ को दिखते हुए शनिवार को विभागीय अधिकारी सतर्क दिखे। अव्यवस्था नहीं फैले इसके चलते यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया। डीएपी खाद की पर्ची और राशि एक ही खिडक़ी पर की गई और मौके पर कृषि विभाग के कार्मिक मौजूद रहे हैं।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 21, 2025

शहर में पुलिस निगरानी में बंटी डीएपी, डीएम ने पकड़ा संदिग्ध भंडारण DAP distributed under police surveillance in the city, DM caught suspicious storage

- राजाखेड़ा की सिंघावली ग्राम पंचायत में एक स्थान पर मिले ७६ डीएपी कट्टे

- उर्वरक के एक कट्टे संतुष्ठ नहीं दिखे किसान- धौलपुर में क्रय-विक्रय केन्द्र पर हुआ वितरण

धौलपुर. रबी की फसल के चलते डीएपी खाद की इन दिनों खासी डिमांड है। जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को डीएपी खाद वितरण में हुई अव्यवस्था और किसानों की ओर से लगे गड़बड़ी के आरोपों के चलते शनिवार को कृषि विभाग ने वितरण कार्य को लेकर खासी सावधानी बरती। किसानों की भीड़ को दिखते हुए शनिवार को विभागीय अधिकारी सतर्क दिखे। अव्यवस्था नहीं फैले इसके चलते यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया। डीएपी खाद की पर्ची और राशि एक ही खिडक़ी पर की गई और मौके पर कृषि विभाग के कार्मिक मौजूद रहे हैं। उधर, जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने अवैध तरीके से डीएपी खाद जमा कराने की सूचना पर राजाखेड़ा उपखंड की सिंघावल ग्राम पंचायत के एक गांव में एक मकान से करीब ७६ डीएपी कट्टे जब्त करवाए। कट्टे यहां कैसे पहुंचे इसको लेकर जांच के आदेश दिए हैं। मौके पर राजाखेड़ा एसडीएम भी पहुंच गईं। हालांकि, इतनी मात्रा में एक स्थान पर डीएपी खाद मिलने से राजाखेड़ा प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों पर सवालिय निशान खड़े हो रहे हैं।

गौरतलब रहे कि पत्रिका ने २० सितम्बर के अंक में डीएपी खाद को लेकर प्रमुखता से ‘बाबूजी...10बीघा खेत में एक बैग से छोंक भी नहीं लगेगा’ खबर प्रकाशित की थी। जिस पर शनिवार को प्रशासन सतर्क दिखा। शहर में तोप तिराहे के पास स्थित क्रय-विक्रय केन्द्र पर डीएपी खाद वितरण पुलिस निगरानी में हुआ। बता दें कि भरतपुर से एक हजार से अधिक डीएपी कट्टे पहुंचे थे। शुक्रवार को किसानों को एक आधार कार्ड पर एक कट्टा दिया जा रहा था। जिससे किसान नाखुश दिखे। जबकि इससे पहले ३-३ कट्टे वितरित हुए थे।

बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएंखास बात ये रही कि डीएपी खाद लेने क्रय-विक्रय केन्द्र पर बड़ी संख्या में शनिवार को महिलाएं और किशोरी उर्वरक का कट्टा लेने पहुंची थी। शुक्रवार को एक किशोरी के धूप व उमस के चलते अचेत होने की घटना के चलते शनिवार को दूसरी खिडक़ी पर पर्ची काटी गई और सभी को पेड़ के नीचे बैठा दिया। नाम पुकारने के बाद किसान व उसका परिजन खिडक़ी पर पहुंच रहा था। शनिवार को शांतिपूर्ण तरीके से डीएपी वितरण हुआ।

एमपी व यूपी बॉर्डर पर बढ़ाई निगरानी

उधर, डीएपी खाद की डिमांड के चलते प्रशासन ने यूपी और एमपी बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही उर्वरक की कालाबाजारी रोकने व खाद आपूर्ति एवं वितरण की सुचारू व्यवस्था के लिए कृषि पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई है। जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने बताया कि जिले के कुल 400 खुदरा विक्रेताओं के यहाँ यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी आदि उर्वरकों को निर्धारित दर पर अपनी निगरानी में विक्रय करवाने के आदेश दिए हैं। अगर कहीं भी गड़बड़ी की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 06:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / शहर में पुलिस निगरानी में बंटी डीएपी, डीएम ने पकड़ा संदिग्ध भंडारण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.