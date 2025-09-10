शहर से लेकर देहात तक में डेंगू की दस्तक, अब तक 14 मरीज पॉजीटिव

मौसम में हो रहे परिवर्तन और जगह-जगह होते जलभराव से लोग वायरल और डेंगू के शिकार हो रहे हैं। जिला अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। जिसमें वारयल और मलेरिया के मरीजों को डॉक्टर जांच कर दवाएं दे रहे हैं। गंभीर रोगियों को भर्ती किया जा रहा है। जिससे अस्पतालों के वार्ड भी फुल हो रहे हैं। तो वहीं शहर सहित देहात में डेंगू के डंक की भी सुगबुगाहट बढ़ चुकी है और धीरे-धीरे जिले भर में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को धौलपुर के सरानी में छह साल की आयुषी डेंगू से पॉजीटिव पाई गई है तो मनियां का नित्यांश भी डेंगू से ग्रसित पाया गया है। जिनका इलाज अस्पताल में हो रहा है। इसके अलावा इस माह में तीन और डेंंगू के मामले सामने आ चुके हैं। यानी सितम्बर माह के नौ दिनों में ही पांच मरीजों को डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से पांचे केस अभी एक्टिव हैं जिनका इलाज अभी जारी है। इन केसों में सबसे ज्यादा मरीज धौलपुर तीन और मनियां से सामने आए हैं।