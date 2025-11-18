प्रतिबंध के बावजूद भी हर किसी के हाथ में पॉलीथिन

केन्द्र और राज्य के प्रतिबंध और जागरूकता अभियान के बावजूद भी प्रकृति की दुश्मन माने जाने वाली पॉलीथिन प्रतिबंध के बावजूद भी हर हाथ में दिख जाएगी, पॉलीथिन के प्रयोग पर सजा तक का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद शहर में पॉलीथिन का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। बड़े और छोटे दुकानदारों से लेकर ठेले वाले बेखौफ होकर इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार यह सब देखकर भी बेखबर हैं और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ टालमटोल ही चलता रहता है, लेकिन जब जोर-शोर होता है तो कुछ क्षेत्रों में दिखावे के लिए कार्रवाई की रस्म अदायगी पूरी कर ली जाती है। नगर परिषद ने किसी की सूचना पर चार छह माह पहले गोदाम में छापा मार पॉलीथिन का स्टॉक जप्त किया था, लेकिन शहर में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ मौन स्वीकृति ही नजर आती है। लालबाग बाजार हो या संतर मार्केट या फिर सब्जी मण्डी अथवा किराना दुकानदार सभी ग्राहकों को पॉलीथिन में ही सामान रखकर देते हैं। जिससे हम अपने वर्तमान नहीं आने वाले कल को भी काल के गाल में ढकेल रहे हैं, जो कि चिंतनीय है।