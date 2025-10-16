व्यस्त मार्गों पर धौलपुर डिपो करेगी अतिरिक्त बसों का संचालन

-दीपावली को लेकर धौलपुर डिपो ने की तैयारियां, स्टॉफ को किया पाबंद
-अतिरिक्त भार को रोकने 18 से 23अक्टूबर तक तीन रूटों पर बनेंगे चेक पोस्ट
धौलपुर. दीपावली के त्योहार पर लोगों का आवागमन बढ़ जाता है। ट्रेन से लेकर बसों तक में भारी भीड़ रहती है। जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। जिसको ध्यान में रखते हुए धौलपुर डिपो व्यस्त मार्गों पर अतिरिक्त बसों का संचालन करेगी। जिसको लेकर विभाग ने तैयारियां भी पूर्ण कर ली हैं। इसके अलावा त्योहारी सीजन में बसों में अतिरिक्त भार को जांचने तीन चेकपोस्ट भी बनाए जाएंगे।
दीपावली में चंद दिन शेष रह गए हैं और लोग त्योहार अपने घर मनाने निकल पड़े हैं। जिस कारण धीरे-धीरे ट्रेनों से लेकर यात्री बसों में भी भीड़ दिखने लगी है। पांच दिवसीय त्योहार दीपावली और छठ पूजा को लेकर जहां रेलवे अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करने जा रही है वहीं धौलपुर डिपो भी यात्रियों को हर प्रकार की सहूलित देने और किसी प्रकार की परेशानी के समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए व्यस्त मार्गों पर अतिरिक्त बसों का संचालन करेगी। डिपो खासकर जयपुर, आगरा, दिल्ली रूट पर बसों का अतिरिक्त संचालन करने जा रही है। इसके अलावा और उन रूटों पर अतिरिक्त बसों का संचालन होगा जहां यात्रियों को देखते हुए अतिरिक्त बस संचालन की जरूरत हो।
धौलपुर डिपो के महाप्रबंधक जगजीत सिंह ने बताया कि दीपावली त्योहार को लेकर बसों के अतिरिक्त फेरों के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। जहां बसों का मेंटेनेंस करा दिया गया है, वहीं स्टॉफ की भी पाबंद कर दिया गया है। विभाग दीपावली पर आगरा, जयपुर और दिल्ली के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से भी अन्य रूटों पर बसों का संचालन किया जाएगा।
बाहर की टीम कर रही धौलपुर में निरीक्षण
रोडवेज निगम अतिरिक्त भार को रोकने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। जिसके लिए निरीक्षण दल गठित कर उन्हें बसों की चेकिंग के लिए मैदान में उतार देती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीम जिस डिपो की होती है उसको अन्यंत्र जगह निरीक्षण की जिम्मेदारी दी जाती है। धौलपुर डिपो की टीम को अभी टोंक में निरीक्षण की जिम्मेदारी मिली हुई है, तो वहीं धौलपुर में अलवर की टीम निरीक्षण कर रही है।
चेकपोस्ट से रोकेंगे बसों में अतिरिक्त भार को
पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि रोडवेज बसों में परिचालक बगैर टिकट यात्रियों को यात्रा कराते समय पकड़े गए हैं। यह सब कई सालों से बदस्तूर जारी है। जिससे न सिर्फ रोडवेज निगम को लाखों का चूना लगता है, बल्कि उसकी साख पर भी बन आती है। दीपावली पर तो हालात और भी विकट हो जाते हैं, क्योंकि इस समय यात्रियों की संख्या में तीन से चार गुना तक की वृद्धि हो जाती है। त्योहारी सीजन में बसों में अतिरिक्त यात्री भार न हो इसको ध्यान में रखते हुए रोडवेज विभाग की ओर से तीन चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। यह चेकपोस्ट धौलपुर-बाड़ी हाइवे, धौलपुर-भरतपुर हाइवे और धौलपुर आगरा हाइवे पर बनाए जाएंगे। जहां १८ अक्टूबर से २३ अक्टूबर तक यह चेकपोस्ट लगाए जाएंगे। चेकपोस्ट लगाने का उद्देश्य बसों में होते यात्री अतिरिक्त भारत को रोककर विभाग को होने वाली राजस्व हानि को बढ़ाना है।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग