व्यस्त मार्गों पर धौलपुर डिपो करेगी अतिरिक्त बसों का संचालन

पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि रोडवेज बसों में परिचालक बगैर टिकट यात्रियों को यात्रा कराते समय पकड़े गए हैं। यह सब कई सालों से बदस्तूर जारी है। जिससे न सिर्फ रोडवेज निगम को लाखों का चूना लगता है, बल्कि उसकी साख पर भी बन आती है। दीपावली पर तो हालात और भी विकट हो जाते हैं, क्योंकि इस समय यात्रियों की संख्या में तीन से चार गुना तक की वृद्धि हो जाती है। त्योहारी सीजन में बसों में अतिरिक्त यात्री भार न हो इसको ध्यान में रखते हुए रोडवेज विभाग की ओर से तीन चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। यह चेकपोस्ट धौलपुर-बाड़ी हाइवे, धौलपुर-भरतपुर हाइवे और धौलपुर आगरा हाइवे पर बनाए जाएंगे। जहां १८ अक्टूबर से २३ अक्टूबर तक यह चेकपोस्ट लगाए जाएंगे। चेकपोस्ट लगाने का उद्देश्य बसों में होते यात्री अतिरिक्त भारत को रोककर विभाग को होने वाली राजस्व हानि को बढ़ाना है।