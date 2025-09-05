नवरात्रि तक धौलपुर डिपो को मिलेंगी पांच नई बसें

धौलपुर डिपो में अभी 62 बसें हैं जो नियमित सडक़ों पर दौड़ रही हैं तो वहीं विभाग ने ऐसे कंडम १० बसों को वापस भेज दिया है जो चलने की हालत में नहीं थीं। जिस कारण यात्रियों को कई बार यातायात में असुविधा भी देखने को मिलती थी। जिसको ध्यान में रखकर धौलपुर डिपो ने पांच नई बसों की मांग राज्य स्तर पर की थी। जिस पर उन्हें नवरात्रि तक पांच नई बसें राज्य सरकार से मिलने की उम्मीद है। इस कड़ी में राज्य के अन्य डिपो को भी विभाग नई बसें आवंटित कर रहा है तो कई डिपो में नई बसें आवंटित भी कर दी गईं हैं। ज्ञात हो कि धौलपुर डिपो बसें और स्टॉफ की कमी से जूझ रहा है। बसें नहीं होने से कई रूटों पर बसों का संचालन तक बंद हो गया था जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन नई बसें मिलने से यात्रियों सहित धौलपुर डिपो को भी राहत मिलेगी। इन नई बसों का संचालन और उनका रूट क्या रहेगा? यह बसें मिलने के बाद ही विभाग तय करेगा।