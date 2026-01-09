रिहायशी मकानों से बेच रहे थे अवैध शराब, दो जने गिरफ्तार

विभाग के वृत बाड़ी आबकारी निरीक्षक धर्मवीर पचौरी ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी पवन शर्मा के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक वृत बाड़ी और प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल बाड़ी देवकरण गुर्जर मय जाप्ते दबिश दी। गांव रजौरा खुर्द से लगातार अवैध शराब की बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर विभाग ने यह कार्रवाई की। दस्ते ने गांव में साहब सिंह और धर्मेंद्र के पुश्तैनी और रिहायशी मकानों पर दबिश देकर धरदबोचा। दबिश के दौरान मौके से विभिन्न ब्रांडों के 70 पव्वे अवैध शराब जब्त की गई। इसके साथ हीए एक डी-फ्रीजर, अवैध शराब के परिवहन में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को भी जब्त किया गया। कार्रवाई में अवैध शराब रखने और बेचने के आरोप में 2 अभियोग दर्ज किए गए हैं।