अंडर.19 क्रिकेट टूर्नामेंट: कांटे की टक्कर में अजमेर को हराकर धौलपुर ने किया क्वालीफाई

धौलपुर. राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वावधान में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में एक रोमांचक मुकाबले में धौलपुर की टीम ने अजमेर को हराकर क्वालीफाई कर लिया। मुकाबला आखिरी ओवर तक चला और धौलपुर की ठीम ने शानदार प्रदर्शन किया।
धौलपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। धौलपुर की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 236 रन बनाए। धौलपुर की ओर से देवांश ने सर्वाधिक 79 रन की पारी खेली। जबकि धौलपुर की गेंदबाज़ी में कप्तान रोबिन कुशवाह ने 10 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट एवं हर्ष ओर दिव्यांशु ने भी 2-2 सफलता हासिल की।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी अजमेर की टीम 219 रन पर सिमट गई। धौलपुर ने 17 रन से मैच को जीत लिया। जिसमें गवित ने 51 रन ओर सैन ने 44 रन की पारी खेली एवं गेंदबाजी में मीरान, वीरेंद्र, शुभम ओर भव्या ने 2.2 विकेट लिए। धौलपुर के देवांश को उनकी शानदार 79 रन की पारी कि बदौलत ष्मैन ऑफ मैच घोषित किया गया। धौलपुर टीम के कोच दुष्यंत त्यागी ने कहा कि हमारे खिलाडिय़ों ने दबाव में भी आत्मविश्वास नहीं खोया। ये जीत हमारी मेहनत और एकजुटता का परिणाम है। इस जीत के साथ धौलपुर की टीम ने टूर्नामेंट के अगले राउंड में प्रवेश कर लिया हैं, जहां धौलपुर का मुकाबला मजबूत टीमों से होगा।