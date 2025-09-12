अंडर.19 क्रिकेट टूर्नामेंट: कांटे की टक्कर में अजमेर को हराकर धौलपुर ने किया क्वालीफाई

लक्ष्य का पीछा करने उतरी अजमेर की टीम 219 रन पर सिमट गई। धौलपुर ने 17 रन से मैच को जीत लिया। जिसमें गवित ने 51 रन ओर सैन ने 44 रन की पारी खेली एवं गेंदबाजी में मीरान, वीरेंद्र, शुभम ओर भव्या ने 2.2 विकेट लिए। धौलपुर के देवांश को उनकी शानदार 79 रन की पारी कि बदौलत ष्मैन ऑफ मैच घोषित किया गया। धौलपुर टीम के कोच दुष्यंत त्यागी ने कहा कि हमारे खिलाडिय़ों ने दबाव में भी आत्मविश्वास नहीं खोया। ये जीत हमारी मेहनत और एकजुटता का परिणाम है। इस जीत के साथ धौलपुर की टीम ने टूर्नामेंट के अगले राउंड में प्रवेश कर लिया हैं, जहां धौलपुर का मुकाबला मजबूत टीमों से होगा।