मुक्केबाजी में धौलपुर और बॉस्केटबाल में अजमेर रहा प्रथम

प्रतियोगिताओं में मुक्केबाजी में प्रथम स्थान राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर तथा दूसरे स्थान पर बेंगलुरु रहा। फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर तथा द्वितीय स्थान पर चायल रहा। बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर तथा द्वितीय स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु रहा। वरिष्ठ वर्गीय वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर तथा द्वितीय स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल रहा। वहीं कनिष्ठ वर्गीय वाद.विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थापन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर तथा द्वितीय स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव रहा। दोनों प्रतियोगिताओं में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर ने प्राप्त किया जबकि दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर रहा। वरिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान पर कैडेट दीपांशु कुमार झा चायल जबकि द्वितीय स्थान पर कैडेट लक्ष्य प्रताप सिंह अजमेर रहे। वहीं कनिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान पर कैडेट रिया सिंह बेलगाम एवं द्वितीय स्थान पर कैडेट चौधरी भास्कर धौलपुर रहे। क्विज प्रतियोगिता में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि द्वितीय स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल रहे। वरिष्ठ एवं कनिष्ठ वर्गीय चित्रकला प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु रहा जबकि द्वितीय स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल रहा।