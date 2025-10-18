Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

मुक्केबाजी में धौलपुर और बॉस्केटबाल में अजमेर रहा प्रथम

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में आयोजित हुए पंच कोर्णीय पेंटागुलर मीटर प्रतियोगित का समापन हो गया। इसमें देश के पांच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल, बेंगलुरु, बेलगांव, अजमेर एवं धौलपुर के मध्य फुबॉल, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्गीय वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्गीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजित हुआ।

2 min read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 18, 2025

मुक्केबाजी में धौलपुर और बॉस्केटबाल में अजमेर रहा प्रथम Dholpur stood first in boxing and Ajmer in basketball.

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों की पंच कोणीय पेंटागुलर मीट प्रतियोगिता का समापन

धौलपुर. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में आयोजित हुए पंच कोर्णीय पेंटागुलर मीटर प्रतियोगित का समापन हो गया। इसमें देश के पांच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल, बेंगलुरु, बेलगांव, अजमेर एवं धौलपुर के मध्य फुबॉल, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्गीय वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्गीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजित हुआ।

खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि मेजर जनरल यस मोर सेना मेडल रहे। यस मोर आर्मी चीफ के कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित एवं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु के पूर्व छात्र रहे। उन्होंने कहा कि छात्र अनुशासित जीवन जी कर ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों से सर्वागीण विकास कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहे। अपने अंदर खेलकूद की भावना के साथ-साथ देश सेवा का भी पुण्य कर्म कमाना है। उन्होंने कहा कि सेना में अधिकारी बनना है। यही देश की सच्ची सेवा है।

पुरस्कार वितरण समारोह के विशिष्ट अतिथि कर्नल अरविंद नौटियाल कर्नल ए ई टू उपस्थित थे। विद्यालय के प्राचार्य ले.कर्नल अमित शर्मा ने सभी प्राचार्यों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर पांचो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के छात्र.छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी।

प्रतियोगिताओं में मुक्केबाजी में प्रथम स्थान राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर तथा दूसरे स्थान पर बेंगलुरु रहा। फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर तथा द्वितीय स्थान पर चायल रहा। बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर तथा द्वितीय स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु रहा। वरिष्ठ वर्गीय वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर तथा द्वितीय स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल रहा। वहीं कनिष्ठ वर्गीय वाद.विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थापन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर तथा द्वितीय स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव रहा। दोनों प्रतियोगिताओं में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर ने प्राप्त किया जबकि दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर रहा। वरिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान पर कैडेट दीपांशु कुमार झा चायल जबकि द्वितीय स्थान पर कैडेट लक्ष्य प्रताप सिंह अजमेर रहे। वहीं कनिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान पर कैडेट रिया सिंह बेलगाम एवं द्वितीय स्थान पर कैडेट चौधरी भास्कर धौलपुर रहे। क्विज प्रतियोगिता में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि द्वितीय स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल रहे। वरिष्ठ एवं कनिष्ठ वर्गीय चित्रकला प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु रहा जबकि द्वितीय स्थान पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल रहा।

18 Oct 2025 06:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / मुक्केबाजी में धौलपुर और बॉस्केटबाल में अजमेर रहा प्रथम

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

