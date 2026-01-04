लम्बित मामले में निपटाने में धौलपुर अव्वल, प्रभारी मंत्री का जिला पिछड़ा

भरतपुर में से अलग होकर बने नवीन जिला डीग में वर्तमान में संसाधनों की कमी है। यहां पर सरकारी महकमे की कई इमारत अभी भी निर्माणाधीन हैं। साथ ही पुलिस थानों में संसाधनों की कमी है। डीग जिला बनने के बाद अधिकतर संसाधन भरतपुर में ही रह गए। साथ ही कई एजेंसी के कार्यालय और जाप्ता भी डीग में रेंज के अन्य जिलों के मुकाबले कम है। साथ ही डीग जिला हरियाणा के मेवात इलाके से सटा हुआ है। डीग से हरियाणा के नूंह मेवात, फिरोजपुर झिरका, यूपी के मथुरा और पड़ोसी में अलवर जिले की सीमा लगती है। वर्तमान में यह इलाका साइबर अपराध का गढ़ है। हालांकि, कुछ समय पहले काफी कार्रवाई हुई लेकिन अभी भी यह साइबर अपराधियों के लिए छोटा जामताड़ा है। डीग में वर्तमान में 13 थाने और 4 सर्किल हैं। जबकि धौलपुर में 19 थाने और 5 सर्किल हैं।