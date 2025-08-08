लाल निशान से धौलपुर का लाल बाजार हुआ ‘लाल’ , व्यापारियों में खलबली

बाजार से अतिक्रमण कब हटेगा...? यह प्रश्न लोगों के जुबां पर काफी समय से था। जिससे रास्ता चौड़ा हो और आवागमन में लोगों को सुविधा मिले। गुरुवार सुबह नगर परिषद के पुरानी मण्डी से लेकर हनुमान तिराहे तक दुकानों पर लाल निशान लगाने के साथ ही यह यक्ष प्रश्न विलोप हो गया और इसके साथ ही नगर परिषद ने हाइवे को रेलवे स्टेशन तक जोडऩे की रूपरेखा प्रस्तुत की। जिसमें परिषद हाइवे से निहालगंज, धूलकोट, पुरानी सब्जी मण्डी, लाल बाजार होते हुए 40 से 50 फीट का रोड बनाएगा। जिसको लेकर परिषद ने बाजार से लेकर अतिक्रमण हटाने का काम भी प्रारंभ कर दिया है। नगर परिषद के एक्सइएन गुमान सिंह सैनी की अगुआई में मण्डी तिराहे से आयुर्वेद जिला अस्पताल तक पैमाइश कर दुकानों और भवनों पर लाल निशान लगाए। मण्डी तिराहे से लेकर हनुमान चौराहो तक 40 फीट का रास्ता बनाया जाएगा जिसको लिए सडक़ सीमा से 20-20 फीट दोनों तरफ का एरिया होगा जिसमें जो भी अतिक्रमण है उसको ध्वस्त किया जाएगा। तो वहीं हनुमान चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन तक 50 फीट का रास्ता बनेगा यहां पर सडक़ सीमा से दोनों तरफ 25-25 फीट की जगह ली जाएगी। जिसको लेकर नगर परिषद ने लाल दुकानों और भवनों पर लाल निशान लगाने के साथ दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने को 7 दिनों का समय दिया है।