लाल निशान से धौलपुर का लाल बाजार हुआ ‘लाल’ , व्यापारियों में खलबली

- अतिक्रमण हटाने परिषद ने मण्डी तिराहे से आयुर्वेद जिला अस्पताल तक की मार्किंग
-हाइवे से स्टेशन तक 40 से 50 फीट का बनेगा सीसी रोड
- लाल बाजार, सब्जी मण्डी और धूलकोट होते हुए हाइवे से जुड़ेगा रास्ता
- 7 करोड़ सडक़ तो 2 करोड़ रुपए होंगे सौंदर्यीकरण पर खर्च
धौलपुर. पुरानी सब्जी मण्डी से लेकर आयुर्वेद जिला चिकित्सालय तक नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने दुकानों और भवनों पर लाल निशान लगा दिए हैं। यहां 40 से 50 फीट चौड़ी सडक़ का निर्माण कराया जाएगा। इस सडक़ को हाइवे से रेलवे स्टेशन तक जोड़ा जाएगा। लाल निशान लगने से लोगों के सामने अपने घरौंदे के मिटरने की चिंता सताने लगी है।
बाजार से अतिक्रमण कब हटेगा...? यह प्रश्न लोगों के जुबां पर काफी समय से था। जिससे रास्ता चौड़ा हो और आवागमन में लोगों को सुविधा मिले। गुरुवार सुबह नगर परिषद के पुरानी मण्डी से लेकर हनुमान तिराहे तक दुकानों पर लाल निशान लगाने के साथ ही यह यक्ष प्रश्न विलोप हो गया और इसके साथ ही नगर परिषद ने हाइवे को रेलवे स्टेशन तक जोडऩे की रूपरेखा प्रस्तुत की। जिसमें परिषद हाइवे से निहालगंज, धूलकोट, पुरानी सब्जी मण्डी, लाल बाजार होते हुए 40 से 50 फीट का रोड बनाएगा। जिसको लेकर परिषद ने बाजार से लेकर अतिक्रमण हटाने का काम भी प्रारंभ कर दिया है। नगर परिषद के एक्सइएन गुमान सिंह सैनी की अगुआई में मण्डी तिराहे से आयुर्वेद जिला अस्पताल तक पैमाइश कर दुकानों और भवनों पर लाल निशान लगाए। मण्डी तिराहे से लेकर हनुमान चौराहो तक 40 फीट का रास्ता बनाया जाएगा जिसको लिए सडक़ सीमा से 20-20 फीट दोनों तरफ का एरिया होगा जिसमें जो भी अतिक्रमण है उसको ध्वस्त किया जाएगा। तो वहीं हनुमान चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन तक 50 फीट का रास्ता बनेगा यहां पर सडक़ सीमा से दोनों तरफ 25-25 फीट की जगह ली जाएगी। जिसको लेकर नगर परिषद ने लाल दुकानों और भवनों पर लाल निशान लगाने के साथ दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने को 7 दिनों का समय दिया है।
शहर के सौंदर्यीकरण पर परिषद का ध्यान
नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि नेशनल हाइवे से रेलवे स्टेशन तक सीसी रोड का निर्माण कराया जाएगा। जिसको लेकर म्यूनशिपल एक्ट और हाईकोर्ट के आदेशानुसार स्टेट टाइम की बिल्डिंग लाइन के आगे बने अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जिसको लेकर दुकानदार और भवन मालिकों को सात दिनों का वक्त दिया गया है। जिसके बाद परिषद अपने स्तर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। आयुक्त ने बताया कि परिषद शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने पर कार्य कर रहा है। जिसको लेकर 7 करोड़ की लागत से सडक़ों का निर्माण किया जाएगा तो वहीं सडक़ और शहर के सौंदर्यीकरण पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रोड के दोनों तरफ नालियों का निर्माण किया जाएगा और बीच में डिवाइडर बनाए जाएंगे। सौंदर्यीकरण को लेकर डिवाइडरों पर गमले भी रखे जाएंगे। रोड का निर्माण होने से बाजार में लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी।
पट्टे वालों को मिलेगा उचित मुआवजा
नगर परिषद ने मण्डी तिराहे से लेकर आयुर्वेद जिला अस्पताल तक लाल निशान लगाकर व्यापारियों में खलबली मचा दी। सबको अपने घरोदों के बिखरने की चिंता सताने लगी है। तो वहीं उन लोगों के माथे से ज्यादा पसीना टपक रहा है जिन्होंने नगर परिषद से पट्टे ले रखे हैं। जानकारी के अनुसार जिन लोगों ने पट्टे ले रखे हैं वह नगर परिषद में आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद परिषद राज्य सरकार के नियमानुसार उनको मुआवजा देगी।
शहर में 37 भवन जर्जर चिह्नित, होंगे जमींदोज
नगर परिषद ने झालावाड़ जिले में राजकीय स्कूल में हुए हादसे के बाद जर्जर भवनों का सर्वे कराया जिनमें शहर के 37 भवन जर्जर हालत में पाए गए हैं। आयुक्त ने बताया कि इन 37 भवनों में सबसे ज्यादा जर्जर भवन लाल बाजार में ही स्थित हैं। लाल बाजार में लगभग 15 जर्जर भवनों की संख्या होगी। जिन्हें भी जमींदोज किया जाएगा। जिसको लेकर भवन मालिकों को सूचना दे दी गई है कि वह स्वत: ही भवन को जमींदोज कर लें नहीं तो नगर परिषद कार्रवाई करते हुए इन भवनों का ध्वस्त करेगा।
- परिषद लोगों के हित में कार्य कर रही है। जिसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान हाइकोर्ट के आदेशानुसार शहर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को लाल बाजार में अतिक्रमित दुकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं। जिन्हें हटाने के लिए दुकानदारों को समय दिया गया है। यहां हाइवे को रेलवे स्टेशन तक जोड़ा जाएगा।
-अशोक शर्मा, नगर परिषद आयुक्त धौलपुर