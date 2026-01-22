जेल प्रहरी को मारा थप्पड़, अधीक्षक से भी दुव्र्यवहार

दर्ज रिपोर्ट में बताया कि सुबह 7.30 बजे वार्ड 4 में चाय-नाश्ता वितरण हो रहा था। यहां विचाराधीन बंदी अजीत पुत्र रामकुमार एवं मलखान पुत्र हरिसिंह आपस में झगड़ा हो गया। जिस पर जेल प्रहरी हंसराम व ड्यूटी संतरी सुनील कुमार पहुंचे और समझाइश की। इस बंदी मलखान ने जेल प्रहरी सुनील से गलत व्यवहार किया और थप्पड़ मार दिया। जिस पर पूरनचंद शर्मा ने बंदियों को बाहर लाकर शांत किया। करीब 8.45 बजे जेल अधीक्षक पहुंची और कारापाल से जानकारी ली। समझाने का प्रयास किया। इस बीच बंदी अजीत ने जोर जोर से चिल्लाने लगा। आरोप है कि समझाइश के दौरान दुव्र्यवहार किया और जैकेट का कॉलर पकड़ लिया। इस बीच अन्य बंदी कल्याण, रामहरि, विवेक, धीरज व तपेन्द्र आदि ने शोर मचाना और स्टाफ से दुव्र्यवहार करना शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान पानी की टंकी तोड़ दी। बैरक को अंदर से बंद कर लिया। सूचना पर डीएम व एसपी पहुंचे और समझाइश की।