अवैध खनन या फिर ट्रेफिक अव्यवस्था, आसमां से रहेगी नजर

ड्रोन से विशेषकर ट्रेफिक व्यवस्था पर खास नजर रखी जाएगी। कई दफा हाइवे और मेला इत्यादि में भीड़ अधिक होने पर अव्यवस्था रहती है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रण करने में खासी मदद मिलेगी। साथ ही शहर में ट्रेफिक प्वाइंट पर कोई है या नदारद इसकी भी आसमान से बिना शोरगुल से बता किया जा सकेगा। ड्रोन के जरिए मिलने वाली लाइव जानकारी से फील्ड में तैनात पुलिस बल को तुरंत निर्देश दिए जा सकेंगे। वहीं, ड्रोन से कई एंगल से स्क्रीन पर अधिकारी देख सकेंगे। उक्त ड्रोन पीएचक्यू से जिला मुख्यालयों को दिया गया है।