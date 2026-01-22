22 जनवरी 2026,

धौलपुर

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

धौलपुर

अवैध खनन या फिर ट्रेफिक अव्यवस्था, आसमां से रहेगी नजर

धौलपुर. जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अब स्मार्ट पुलिसिंग शुरू हो रही है। पुलिस प्रशासन अब जिला मुख्यालय पर आसमां से प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखेगा।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Jan 22, 2026

अवैध खनन या फिर ट्रेफिक अव्यवस्था, आसमां से रहेगी नजर Illegal mining or traffic chaos, the sky will keep an eye on it.

- शहर में अब ड्रोन से होगी निगरानी- सीओ ने ड्रोन की कार्यप्रणाली जानी

- 400 मीटर ऊंचाई तक जाने की क्षमता, जहां से उड़ान, वहां ही लैडिंग

धौलपुर. जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अब स्मार्ट पुलिसिंग शुरू हो रही है। पुलिस प्रशासन अब जिला मुख्यालय पर आसमां से प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखेगा। एसपी विकास सागवान के निर्देशन में अब शहर की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और अवैध खनन गतिविधियों पर ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जाएगी। इसकी शुरुआत जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ड्रोन उड़ाकर की गई। विशेष बात ये है कि उक्त ड्रोन करीब400 मीटर हाइट से नजर रख सकेगा। यानी हर प्रत्येक गतिविधि पर अब आसमान से नजर रहेगी।

सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से शहर के प्रमुख चौराहोंए भीड़भाड़ वाले इलाकों, जाम प्रभावित क्षेत्रों और अवैध खनन संभावित क्षेत्रों की विस्तृत वीडियोग्राफी की गई है। इससे न केवल वर्तमान स्थिति का आकलन हुआ है, बल्कि भविष्य में भी इन क्षेत्रों पर नियमित और प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक से पुलिस की कार्यप्रणाली और अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी। यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के साथ.साथ अपराध नियंत्रण में भी यह तकनीक अहम भूमिका निभाएगी। ड्रोन से निगरानी होने के कारण अपराधियों में कानून का भय बढ़ेगा और असामाजिक गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी।

ट्रेफिक व्यवस्था में होगा सुधार, प्वाइंट पर रहेगी निगरानी

ड्रोन से विशेषकर ट्रेफिक व्यवस्था पर खास नजर रखी जाएगी। कई दफा हाइवे और मेला इत्यादि में भीड़ अधिक होने पर अव्यवस्था रहती है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रण करने में खासी मदद मिलेगी। साथ ही शहर में ट्रेफिक प्वाइंट पर कोई है या नदारद इसकी भी आसमान से बिना शोरगुल से बता किया जा सकेगा। ड्रोन के जरिए मिलने वाली लाइव जानकारी से फील्ड में तैनात पुलिस बल को तुरंत निर्देश दिए जा सकेंगे। वहीं, ड्रोन से कई एंगल से स्क्रीन पर अधिकारी देख सकेंगे। उक्त ड्रोन पीएचक्यू से जिला मुख्यालयों को दिया गया है।

22 Jan 2026 06:18 pm

