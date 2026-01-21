धौलपुर में खौफनाक वारदात; चीखती रही मां, जान बचाने को इधर-उधर दौड़ी, पर बेटे ने ईंट से मार-मार की हत्या

धौलपुर। राजखेड़ा उपखंड के चम्बल तटवर्ती गांव बसई घीयाराम में बुधवार अलसुबह बेटा संजय ने अपनी मां सोन देवी की ईंटों से मार मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची एफएसएल टीम ने घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी युवक संजय की मानसिक हालत सही नहीं थी, लेकिन पुलिस अभी मामले को संदेह की दृष्टि से देखकर गहन जांच में जुटी है।