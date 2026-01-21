धौलपुर में खौफनाक वारदात; चीखती रही मां, जान बचाने को इधर-उधर दौड़ी, पर बेटे ने ईंट से मार-मार की हत्या

फोटो पत्रिका नेटवर्क
धौलपुर। राजखेड़ा उपखंड के चम्बल तटवर्ती गांव बसई घीयाराम में बुधवार अलसुबह बेटा संजय ने अपनी मां सोन देवी की ईंटों से मार मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची एफएसएल टीम ने घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी युवक संजय की मानसिक हालत सही नहीं थी, लेकिन पुलिस अभी मामले को संदेह की दृष्टि से देखकर गहन जांच में जुटी है।
एसएचओ गंभीर सिंह ने बताया कि अलसुबह छह से साढ़े छह के बीच संजय (30) पुत्र किशन सिंह बघेल निवासी बसई घियाराम अपनी मां सोन देवी से उलझ गया और अपनी मां को ईंटों से चोट पहुंचाई जिससे सोनदेवी पत्नी किशन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को शहीद राघवेंद्र सिंह उप जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया।
बताया जाता है कि आरोपी युवक ने आधे घंटे तक घर में जमकर उत्पात मचाया फिर अपनी ही मां पर ईंटों से लगातार प्रहार करता रहा, इस दौरान अधेड़ मां ने अपनी जान बचाने का काफी प्रयास किया, इधर-उधर दौड़ी, चिल्लाई, लेकिन मजमा जमाकर बड़ी संख्या में तमाशाई तमाशा देखते रहे।
उधर, घटना में मृतका के रिश्ते के भतीजे विजयसिंह पुत्र रामभरोसी निवासी बसई घीयाराम ने सुबह पुलिस को तहरीर दी कि उसकी भाभी सोनदेवी को उसका पुत्र संजय कई दिन से परेशान कर रहा था और बुधवार को ईंट मारकर उसकी हत्या कर डाली है। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
