Dholpur: भाजपा नेता के परिवार में हाईप्रोफाइल बवाल, मां का आरोप, बेटा-बेटी ने की मारपीट, जमीन पर पटका, FIR दर्ज

उन्होंने बताया कि उनकी एनजीओ जिले में रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य आदि विषयों पर काम कर रही है और करीब 18 हजार महिलाओं से जुड़े हुए हैं। नीति आयोग को भी रिपोर्ट दी है और आकांक्षी योजना में बताए बिन्दुओं पर सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल सखी कार्यक्रम में उनकी संस्था आईआईएम बेंगलुरु के सहयोग से कार्य कर रही है। उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है।